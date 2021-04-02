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Tarih Mahmut Paşa gerçekte Abdülhamid'e hainlik yaptın mı?
Tarih

Mahmut Paşa gerçekte Abdülhamid'e hainlik yaptın mı?

Abdulhamit Han ile Damat Mahmud Celaleddin Paşa arasında nasıl bir ilişki olduğu, İkinci Abdülhamid zamanında devlet adamlığı yapan Mahmut Paşa'nın hain olup olmadığı merak ediliyor. Mahmut Paşa gerçekte Abdülhamid'e hainlik yaptın mı? Mahmut Paşa hain midir? Payitaht Abdülhamit dizisinde yer alan karakterlerden birisi olan Mahmut Paşa tarihteki yeri araştırılmaya başlandı. İşte Mahmut Paşa ile ilgili merak edilenler...

Yeniakit Publisher
2021-04-02 22:13:00 -
Mahmut Paşa gerçekte Abdülhamid'e hainlik yaptın mı?

İkinci Abdülhamid zamanında saltanat baskısı aleyhinde bulunmakla ve Asaf mahlâsı ile şiirler yazmakla tanınmış Mahmut Paşa’nın son yılları Avrupa’da sürgünde geçmişti. 

Mahmut Paşa gerçekte Abdülhamid'e hainlik yaptın mı?

1899 yılında II. Abdülhamid'e olan muhalefeti nedeniyle iki oğlu Prens Sabahattin ve Prens Lütfullah ile birlikte Avrupa'ya kaçtı. Marsilya'ya, oradan, Paris’e gitti. II. Abdülhamid yönetimine düşmanlık besleyen Jön Türkler tarafından ilgiyle karşılandı. Bazı Jön Türkler'in hükûmetle anlaşıp yurda dönmesinden sonra geride kalanlar arasında lider gibi görülmeye başladı. 1 Ocak 1900'de Meşveret'te yayımlanan ve gazetenin sahibi Ahmet Rıza Bey'e hitaben yazılmış Fransızca bir mektup göndererek Jön Türkleri yüksek takdir hisleriyle karşıladığını belirtti. Çeşitli gazetelerde padişaha yazdığı mektubu yayımlattı. Mektupta padişahı ve çevresindekileri ağır bir dille eleştirdi.

Cenevre'de çıkarılan Osmanlı gazetesinin durumu ile ilgilenmek üzere oğulları ile Cenevre'ye gitti. İshak Sükûti, ona gazetenin bütün hak ve sorumlarını teslim etti. Paşa, 1 Nisan 1900'de Osmanlı gazetesinde Abdülhamid'e hitaben yazdığı bayram tebriğinde çok ağır bir dille saraydaki bayram merasimini eleştirdi. Prens Sabahaddin ve Lütfullah Beyler de sert ifadeli ikinci bir mektup yayımladılar. Saray, damadını yurda döndürmek için her yolu denedi ve sonunda paşanın mallarının zapt edildiğine dair haberler duyuldu. Paşa, bunu önemsemedi.

Masraflarını üstlendiği Osmanlı gazetesini Londra'da çıkarmak için oğulları ile 29 Mayıs 1900'de İngiltere'ye gitti ve 1 Temmuz 1900'den itibaren gazeteyi Londra'da yayımladı. İstanbul'a dönmesini talep eden saray ile arasında gittikçe sertleşen pazarlık ve yazışmalar gerçekleşti.

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