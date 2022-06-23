Mahmut Efendi Hazretleri'nin cenaze namazı öncesi ailesinden önemli uyarı!

İstanbul'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında ahirete irtihal eden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Beykoz'daki evine gelen sevenleri, taziye ziyaretinde bulunurken yarın düzenlenecek cenaze namazı öncesi yeğeninden önemli bir uyarı geldi.

İsmailağa Cemaatinin lideri, ömrünü İslam'a vakfeden büyük alim Mahmut Ustaosmanoğlu, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında Hakk'a yürüdü. Ustaosmanoğlu’nun vefatıyla ilgili İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk’a yürümüş, ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

Hayatını İslam'a adadı

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Ali Rıza Ustaosmanoğlu, yaptığı açıklamada Türkiye hatta dünya çapında İslami anlamda kendisini insanlara adayan Ustaosmanoğlu'nun hayatının 80 senesini bu yolda feda ettiğini ifade etti.

"İslam'ın bir neferi kayboldu"

Ustaosmanoğlu'nun birçok talebesinin, sevenlerinin evinin önünde büyük bir üzüntüyle bir arada toplandığını anlatan Ali Rıza Ustaosmanoğlu, şunları belirtti:

"Şu anda bekleniyor. Yarın inşallah Fatih Camisi'nde cuma namazından sonra cenazesini defnedeceğiz. Beklediğimiz gibi daha da kalabalık olmasını bekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin, dünyanın dört bir tarafından insanlar gelecek. Çok büyük bir değeri kaybettik. Büyük bir önderdir, büyük bir liderdir, hepimiz için bir kayıp. Tabiri caizse yetim kaldık. Artık İslam'ın bir neferi, İslam'ın bir önderi, bir lideri maalesef kayboldu. Allah başımıza aynılarını inşallah layık görür, verir. Bu şekilde İslam'ın nuru da sönmez diye Allah'a hamdedeceğiz, şükredeceğiz, dua edeceğiz."

Provokasyonlardan uzak durun uyarısı

Yarın düzenlenecek cenaze namazının kalabalık olmasının beklendiğine dikkati çeken Ustaosmanoğlu, herkesin üzüntülü, sıkıntılı olduğunu ve cenazeye katılacakların taşkınlıklardan, provokasyonlardan uzak durması gerektiğini dile getirdi.