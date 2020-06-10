  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mahmut Çuhadar Adıyaman Valisi oldu

Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Adıyaman Valiliğine Mahmut Çuhadar atandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:07:42 -
Mahmut Çuhadar Adıyaman Valisi oldu

Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Adıyaman Valiliğine Mahmut Çuhadar atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan valiler kararnamesinde 41 ilin valisi değişirken, Adıyaman Valiliğine Mahmut Çuhadar getirildi. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirilirken, 2018 yılında OHAL Komisyonu üyeliğine atanan Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Valiliğine atandı.


Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Adıyaman’da görev yapmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Her zaman dediğimiz gibi makamlar geçicidir, önemli olan hoş bir seda bırakabilmektir. Adıyaman’da görev süremiz de bu kadarmış, görevimiz boyunca bize verilen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Bundan sonra fahri Adıyamanlı olarak hayatımıza devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm hemşerilerimize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı