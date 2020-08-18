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Dünya

Mahmut Abbas’tan Macron’a ayar: ‘Bizim adımıza konuşamazsın’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı istişare için Paris’e davet etti. Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Filistinli mevkidaşı Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Görüşmede, Orta Doğu’daki barış için çalışmaya kararlı olduğunu ifade ettiğini aktaran Macron, “Uluslararası hukuka saygılı adil bir çözüme ulaşmak için müzakerelerin yeniden başlatılması bir öncelik olmaya devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 10:15:00 -
Mahmut Abbas’tan Macron’a ayar: ‘Bizim adımıza konuşamazsın’

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre ise Abbas görüşmede Fransız mevkidaşına, “Ne Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ne de başka bir devletin Filistin halkı adına konuşma hakkı var. Başka bir Arap ülkesinin de benzer bir adım atması durumunda BAE’ye karşı takındığımız tutumu sergileyeceğiz. Filistin meselesinin, normalleşme gerekçesi ya da başka bir sebeple kullanılmasını kabul etmeyeceğiz.” dedi. Macron’un Filistin meselesiyle ilgili konuların istişaresini tamamlamak üzere kendisini Paris’e davet ettiğini aktaran Abbas, ziyaret tarihinin en yakın zamanda belirlenmek üzere daveti kabul ettiğini kaydetti.   

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