Mahmut Abbas’tan Macron’a ayar: ‘Bizim adımıza konuşamazsın’

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre ise Abbas görüşmede Fransız mevkidaşına, “Ne Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ne de başka bir devletin Filistin halkı adına konuşma hakkı var. Başka bir Arap ülkesinin de benzer bir adım atması durumunda BAE’ye karşı takındığımız tutumu sergileyeceğiz. Filistin meselesinin, normalleşme gerekçesi ya da başka bir sebeple kullanılmasını kabul etmeyeceğiz.” dedi. Macron’un Filistin meselesiyle ilgili konuların istişaresini tamamlamak üzere kendisini Paris’e davet ettiğini aktaran Abbas, ziyaret tarihinin en yakın zamanda belirlenmek üzere daveti kabul ettiğini kaydetti.