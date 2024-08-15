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Gündem Mahmut Abbas konuşurken gözler onu aradı! 'Filistin'e gideceğim' diyen Özgür, Meclis'e bile gelmedi
Gündem

Mahmut Abbas konuşurken gözler onu aradı! 'Filistin'e gideceğim' diyen Özgür, Meclis'e bile gelmedi

Yeniakit Publisher
2024-08-15 16:53:00 - 2024-08-15 16:58:32

"Ben önümüzdeki günlerde Filistin’e gideceğim. Cesaretin varsa bizimle birlikte Filistin’de olursun" şeklinde laf salatası yaparak binlerce kilometre uzaklıktaki Filistin'e gideceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 km mesafedeki TBMM'de konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı dinlemeye gitmedi.

 RECEP YEŞİL 

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'deki "Filistin Konulu Olağanüstü Oturum"da dünyaya seslendi.

Abbas'ı dinleyenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli de yer aldı.

Özgür Özel yoktu

Binlerce kilometre uzaklıktaki Filistin'e gideceğini söyleyerek aklınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel 5 km ötedeki TBMM'deki Abbas'ın konuşmasını dinlemeye bile gelmedi.

"Cesaretin varsa bizimle birlikte Filistin’de olursun" edebiyatı

Özgür Özel yaptığı bir açıklamada Erdoğan'a seslenerek "Ben önümüzdeki günlerde Filistin’e gideceğim. Cesaretin varsa bizimle birlikte Filistin’de olursun." edebiyatını yapmıştı.
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"Ayağı kırıldı" iddiası

Konuyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, açıklamada bulundu.

Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ayağında kırık olduğunu öne sürdü.

Başarır, "Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek" iddiasında bulundu.

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