  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mahmut Abbas Blinken ile görüştü!
Gündem

Mahmut Abbas Blinken ile görüştü!

Yeniakit Publisher
2023-11-30 20:20:00 -
Mahmut Abbas Blinken ile görüştü!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile görüştü.

7 Ekim'den bu yana 3. defa Orta Doğu turuna çıkan Blinken, katil İsrail'i ziyaretinin ardından Abbas ile bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Blinken’a İsrail'in Gazze Şeridi’nde ve Kudüs dahil Batı Şeria'da işlediği suçları belgeleyen kapsamlı bir dosya verdi.

Abbas, görüşmede Gazze Şeridi’nde tam bir ateşkes sağlanmasına olan ihtiyaca ve İsrail saldırganlığına son verilmesine vurgu yaparak, Gazze Şeridi’ne hızla su, elektrik ve yakıt sağlanmasının yanı sıra insani, tıbbi ve gıda yardımlarının arttırılmasının önemini gündeme getirdi.

Görüşmede Gazze Şeridi'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Abbas, bölgede barış ve güvenliğin ancak uluslararası meşruiyete dayanan iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle sağlanabileceğini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Abbas, bu çözümün Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi’nin içerisine dahil olduğu Filistin devletinin tanınmasıyla sağlanabileceğini ifade etti.

ABD, Mahmut Abbas'ı tehdit ediyor
ABD, Mahmut Abbas'ı tehdit ediyor

Dünya

ABD, Mahmut Abbas'ı tehdit ediyor

Skandal karara karşı ilk adım! Mahmut Abbas harekete geçiyor
Skandal karara karşı ilk adım! Mahmut Abbas harekete geçiyor

Dünya

Skandal karara karşı ilk adım! Mahmut Abbas harekete geçiyor

Mahmut Abbas’tan Macron’a ince ayar
Mahmut Abbas’tan Macron’a ince ayar

Dünya

Mahmut Abbas’tan Macron’a ince ayar

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nden Mahmut Abbas’a tepki!
Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nden Mahmut Abbas’a tepki!

Aktüel

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nden Mahmut Abbas’a tepki!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23