Mahmut Abbas Blinken ile görüştü!

7 Ekim'den bu yana 3. defa Orta Doğu turuna çıkan Blinken, katil İsrail'i ziyaretinin ardından Abbas ile bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Blinken’a İsrail'in Gazze Şeridi’nde ve Kudüs dahil Batı Şeria'da işlediği suçları belgeleyen kapsamlı bir dosya verdi.

Abbas, görüşmede Gazze Şeridi’nde tam bir ateşkes sağlanmasına olan ihtiyaca ve İsrail saldırganlığına son verilmesine vurgu yaparak, Gazze Şeridi’ne hızla su, elektrik ve yakıt sağlanmasının yanı sıra insani, tıbbi ve gıda yardımlarının arttırılmasının önemini gündeme getirdi.

Görüşmede Gazze Şeridi'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Abbas, bölgede barış ve güvenliğin ancak uluslararası meşruiyete dayanan iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle sağlanabileceğini söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Abbas, bu çözümün Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi’nin içerisine dahil olduğu Filistin devletinin tanınmasıyla sağlanabileceğini ifade etti.