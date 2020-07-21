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Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri'nin sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

İsmailağa Cemaatinin Lideri Mahmud Ustaosmanoğlu Hazretleri'nin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 17:38:00 - 2020-07-21 18:03:18
Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri'nin sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

Hastanede tedavi gören Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri'nin sağlık durumuna dair Ahmet Ustaosmanoğlu Hoca Efendi tarafından sevindiren bir açıklamada bulunuldu.

Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretlerinin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklamada bulunuldu. Mahmud Efendi Hazretlerinin mahdûmu Ahmet Ustaosmanoğlu Hoca Efendi tarafından yapılan açıklamada Efendi Hazretlerinin yoğun bakımdan çıkarak servis odasına geçtiği belirtildi.

Ahmet Ustaosmanoğlu Hoca Efendi'nin İsmailağa Camiasının sosyal medya hesabı aracılığıyla yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

Şükürler olsun! Efendi Hazretlerimiz yoğun bakımdan çıkarak servis odasına geçmiştir. Sağlık durumunun daha iyiye gitmesi için duâlara devam edelim.

Mahmud Efendi Hazretleri'nin sıhhatleri için çok önemli çağrı

İsmailağa Camiasının sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan paylaşımda Mahmud Efendi Hazretlerinin sıhhatleri için şu önemli çağrıya da yer verildi:

"Efendi Hazretlerimizin sıhhatleri için ihvân ve muhibbânımızın günlük en az 41 Fâtiha-i Şerîfe ve 1 Yâsîn-i Şerîf okumaları, 2'şer rekât hâcet namazı kılıp müteakiben duâ ve niyâz üzere bulunmaları büyüklerimiz tarafından tavsiye edilmektedir."

Mahmud Efendi Hazretleri kimdir? İsmailağa cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu kimdir hayatı biyografisi
Mahmud Efendi Hazretleri kimdir? İsmailağa cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu kimdir hayatı biyografisi

Biyografi

Mahmud Efendi Hazretleri kimdir? İsmailağa cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu kimdir hayatı biyografisi

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