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Gündem Mahmud Esad Coşan Hoca’yı rahmetle anıyoruz
Gündem

Mahmud Esad Coşan Hoca’yı rahmetle anıyoruz

Hak ve hakikat davasının sembol şahsiyetlerinden, İslami ilimler ile beşeri ilimleri aynı bünyede buluşturan Mahmud Esad Coşan Hoca’yı Hakk’a irtihalinin 20’nci yıldönümünde dualarla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 10:23:00 -
Mahmud Esad Coşan Hoca’yı rahmetle anıyoruz

 Sebahattin Ayan  İstanbul 

28 Şubat post modern darbesinde Müslümanlara yönelik zulümden en çok etkilenen isimler arasında yer alan ve sürgüne mahkum edilerek vatan hasreti yaşatılan Mahmud Esad Coşan Hocaefendi, ömrünün her anını Kur’an’a göre yaşadı. Fakültede son sınıfta iken Mehmed Zâhid Kotku Hocaefendi’nin küçük kızı Muhterem Hanımefendi ile evlenen ve 1982 yılında profesör unvanı alan Coşan Hoca, uzun yıllar Almanya, Avusturya, Irak, İran, Libya, Ürdün, Suudi Arabistan ve İran gibi ülkelerde araştırma ve incelemelerde bulundu. Hocası ve kayınpederi Mehmed Zahid Kotku’dan aldığı tebliğ ve irşad görevine daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla 1987 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Coşan Hoca, doğup büyüdüğü vatanından yirmi bin kilometre uzakta bulunan Avustralya’ya bir cami açılışı için yaptığı bir seyahat yaptığı sırada 4 Şubat 2001’de elim bir trafik kazası neticesinde Hakk’a yürüdü. Eyüp mezarlığında medfun bulunan Coşan Hoca’nın mezarı her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

“Akit’in gazeteciliği güzel”

Hocaefendi gazetemizi her zaman takdir ederdi. ‘Dünya İslâm Edebiyatçıları’ toplantısına katılmak üzere İstanbul’da buluşan ve aralarında Hasan El Nedvi başta olmak üzere İslâm dünyasından birçok tanınmış yazarın bulunduğu yemekli bir toplantıda, bir süre Akit Gazetesi’ni inceledikten sonra “Akit Gazetesi, güzel gazetecilik yapıyor” diyerek, gazetemize iltifat da etmişti. 

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