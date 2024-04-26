Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin tarihi konuşması yeniden gündem oldu
Ermenilerin son günlerde tekrar gündeme getirdiği sözde Ermeni soykırımına karşı konuşan 20. yüzyılın önemli ilim, fikir ve gönül insanlarından Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan’ın sözleri tekrar gündem oldu.
Son günlerde sosyal medyada yayılan sözde Ermeni soykırımı haberleri gündem olurken akıllara merhum Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan’ın sözleri geldi.
Bir Ermeni ile olan diyaloğunu anlatan Hocaefendi, Ermenilerin mi Türklerin mi soykırım yaptığını böyle anlattı. İşte o tarihi konuşma…
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