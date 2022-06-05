Mahmud Efendi yoğun bakıma alındı! İsmailağa'dan açıklama
İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmud Efendi, enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alındı. İsmailağa Cemaati'nden konuya dair açıklama geldi.
Türkiye'nin önde gelen İslam alimlerinden, mütefekkir ve mutasavvıf Mahmud Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı. Kamuoyunda Mahmud Efendi olarak tanınan Ustaosmanoğlu'nun enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alındığı belirtildi.
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Üstadımız, Mahmud Efendi Hazretlerimiz enfeksiyona bağlı rahatsızlanması sebebiyle hastahanede müşahede altına alınmıştır.
Şeyhimizin tez zamanda şifa bulması için başta ihvanımız olmak üzere Efendi Hazretlerimizin tüm sevenlerini duaya davet ediyoruz.