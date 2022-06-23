Mahmud Efendi Hazretleri'nden Cübbeli Ahmet Hoca'ya vasiyet

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında Rahmet-i Rahman'a kavuştu.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı. Ustaosmanoğlu'nun cenazesi yarın öğlen namazı sonrasında Fatih Camii'nden kaldırılacak.

Birçok isim başsağlığı mesajı paylaştı

Vefat haberi sonrası başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok siyasi ve ünlü isim başsağlığı mesajı paylaştı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de Mahmut Efendi Hazretleri için bir taziye mesajı yayımladı. Ünlü, açıklamasında "Kutbü'l-ektâb, Ğavsü'l-evtâd ve Hicrî 15. Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerimiz Rahmet-i Rahmân'a vâsıl olmuştur. Allâh-u Teâlâ, kendisine fevka't-tecellîler ihsân eylesin ve azîz rûhunu Silsile-i Aliyye-i Nakşibediyye-i Müceddidiyye-i Hâlidiyye ricâlinin ervâh-ı tayyibelerine ilhâk eylesin. Âmîn!" ifadelerini kullandı.

"Benim yakınımdan bir mezar al"

Öte yandan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası Cübbeli Ahmet Hoca'nın yıllar önce verdiği röportajda söyledikleri yeniden gündem oldu. Cübbeli, o röportajda Mahmut Efendi'nin kendisinden bir istekte bulunarak "Hocamın yanında hizmet bana da nasip oldu. 30 sene kadar önce bir gün kendisine tefsir okuduğum anda buyurdu ki 'Benim yakınımda kendine bir mezar al. Bana orada tefsir okursun.' Tabii evliyaların sözleri boşuna olmaz. Ben bir müjde anladım buradan. İnşallah imanla ölmem nasip olacak ki bir evliya bana kabirde birliktelik vaadediyor. Benim için en büyük müjdedir." demişti.