Mahmud Efendi Hazretleri yoğun bakımdan çıktı mı? Efendi Hazretlerinin sağlık durumu nasıl?
Mahmud Efendinin sağlık durumu nasıl? Allah dostlarından İsmailağa Şeyhi Mahmud Efendi (Ustaosmanoğlu) böbrek rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Efendi Hazretlerinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu. İsmailağa’dan Nakşibendi Şeyhi İsmailağa lideri Mahmud Efendi’nin sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Peki Mahmud Efendinin sağlık durumu nasıl? Mahmud Efendi Hazretleri yoğun bakımdan çıktı mı?
İsmailağa Cemaati lideri Allah dostlarından Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretlerinin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklamada bulunuldu. Mahmud Efendi Hazretlerinin mahdûmu Ahmet Ustaosmanoğlu Hoca Efendi tarafından yapılan açıklamada Efendi Hazretlerinin yoğun bakımdan çıkarak servis odasına geçtiği belirtildi.