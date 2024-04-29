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Dünya Mahmud Abbas'tan Avrupa'ya çağrı
Dünya

Mahmud Abbas'tan Avrupa'ya çağrı

Yeniakit Publisher
2024-04-29 01:47:00 -
Mahmud Abbas'tan Avrupa'ya çağrı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkı bulunduğunu söyledi. Abbas, Avrupa ülkelerine "İsrail'i tanıdıkları gibi Filistin Devleti'ni de tanımaları" çağrısında bulundu.

Abbas, Suudi Arabistan’ın ev sahipliği yaptığı Riyad Ekonomi Forumu özel oturumunda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletlere Filistin'in tam üye olarak tanınması, Avrupa ülkelerine "İsrail'i tanıdıkları gibi Filistin Devleti'ni de tanımaları" çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "İsrail'in tam güvenlik elde etme hakkı vardır. Biz Filistinliler olarak, dünya halkları gibi kendi kaderimizi tayin etme ve bağımsız devlet olma hakkına sahibiz." diye konuştu.

Batı Şeria'da zorunlu göç endişesini dile getiren Abbas, "İsrail'in Gazze’deki saldırılarını bitirdikten sonra Batı Şeria’ya yönelip halkı Ürdün’e sınır dışı etmesinden endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Mahmud Abbas, ABD'nin İsrail'i durdurmaya zorlayabilecek tek taraf olduğunun altını çizerek, yaşananlardan ABD'yi sorumlu tuttu.

Abbas, Filistin halkının hem Gazze hem de Batı Şeria'dan göçe zorlanmasını reddettiğine dikkati çekerek, Gazze'ye saldırıların durdurulması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini söyledi.
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 454 Filistinli öldürüldü, 77 bin 575 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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