  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İkinci el otomobilde yeni düzenleme yürürlükte!

‘Tren kaçtı kaçıyor’ Hatice Kolçak altın alımı için gün verdi

Oylamadan çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı: Bu ahlaksızlık, erdemsizlik

Avrupa kıtası kadar! Bay Kemal’in karşı çıktığı eser tarih yazdı

Müşterilerin yaptığını duyunca şaşıracaksınız! Taksici taksici olalı böyle tuzak görmedi

Yunan basınından skandal çağrı: Türk Havayolları şirketlerine yaptırım uygulayın

Adana depremi sonrası ortaya çıkan görüntü korkuttu! Allah beterinden saklasın

KAAN ve ANKA-3 birlikte uçacak! İlk kez görücüye çıkıyor

Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve! Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia

CHP'li Kerimoğlu'ndan İmamoğlu'na tepki... "Senin yüzünden sokağa çıkamıyorum"
Gündem Mahmud Abbas resmi törenle karşılandı!
Gündem

Mahmud Abbas resmi törenle karşılandı!

Yeniakit Publisher
2023-07-25 18:37:00 - 2023-07-25 18:40:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine dün Ankara'ya gelen Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından Erdoğan ve Abbas ikili görüşme yapacak, ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeğine geçilecek.

İsrail'in saldırıları masaya yatırılacak!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine dün Ankara'ya geldi. Erdoğan ile Abbas arasında yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Filistin-İsrail meselesi bağlamındaki son gelişmelerin yanı sıra diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de görüşmelerin gündeminde yer bulması öngörülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23