Mahmud Abbas o koltukta hâlâ nasıl oturabiliyor? O “Türkiye” kararı resmen çıldırttı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye davet edildiği halde gelmediğini söylediğini aktardı. Erdoğan'ın Abbas'ın özür dilemesi gerektiğini ifade ettiğini söyleyen Altınok, Filistin yönetimine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Köşeye sıkışınca, çareyi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıklamakta bulan Abbas’a bazı sorular yönelten Melih Altınok, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Rize'de "Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır. Gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının devamında söyledikleri ise, dünyaya hükmeden bir avuç soykırımcının nasıl bu kadar kendilerinden emin, fütursuz olabildiklerinin cevabı niteliğinde:

"Bazı siyasi partiler diyorlar ki 'Hükümet Filistin Başkanı'nı Türkiye'ye davet etsin ve parlamentoda konuştursun.' Size davet etmediğimizi kim söylüyor? Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi?"

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Filistin yönetimine bile bu seviyede nüfuz edebildiklerine göre bölge ülkelerindeki etkilerini varın siz hesap edin.”