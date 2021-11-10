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Kadın - Aile Mahluta çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay mahluta çorbası tarifi
Kadın - Aile

Mahluta çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay mahluta çorbası tarifi

Mahluta çorbası, Anadolu’nun en keyifli yöresel çorbalarından biridir.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 23:32:00 - 2021-11-10 23:37:08
Mahluta çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay mahluta çorbası tarifi

Mahluta çorbası için mis gibi kimyon kokulu bir mercimek çorbası diyebiliriz. Mahluta çorbasını evinizde denemek isterseniz, işte tarifi.

Malzemeler

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1/2 çay bardağı pirinç
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 5-6 yemek kaşığı zeytinyağ
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Tuz
  • 6 su bardağı su.

Yapılışı

Soğanı yemeklik doğrayıp kızdırdığınız zeytinyağında yumuşayana kadar kavurun. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun ve mercimek, pirinç, suyu ekleyip karıştırın. Kapağını kapayıp kısık ateşte mercimek ve pirinçler yumuşayana kadar pişirin.  Limon suyu, kimyon ve tuzu ekleyip karıştırın ve ateşten alın. Afiyet olsun.

 

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