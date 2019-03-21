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Mahkumlar ‘Adalet Ormanı’ için fidan dikti

Kırıkkale’de hakimler ve savcılar, mahkumlarla birlikte ‘Adalet Ormanı’ için 500 adet fidan dikti.

21 Mart 2019 Perşembe 17:00
Mahkumlar ‘Adalet Ormanı’ için fidan dikti

Kırıkkale’de hakimler ve savcılar, mahkumlarla birlikte ‘Adalet Ormanı’ için 500 adet fidan dikti.


Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırıkkale’de de ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu. Orman Haftası ve Ağaç Bayramı etkinlikleri kapsamında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Keskin T Tipi Acık Cezaevi İnfaz Kurumu iş birliği ile Keskin ilçesinde ormanlık için hazırlanan araziye ilk fidanlar dikildi. Cezaevi mahkumlarıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz ve beraberinde hakimler ve savcılar 300 adet sedir, 200 adet karaçam fidanı dikti. Fidan dikme törenine Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, adliye personeli ve davetliler katıldı.


Projenin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün önderliğinde başlatıldığını belirten Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, “Adalet Bakanlığımız çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atmaktadır. Bu kapsamda ikinci bir çalışma olarak tüm yurtta bugün eş zamanlı olarak Orman Haftası da düşünülerek bugüne alınmış bir program. Eş zamanlı olarak tüm yurtta Adalet Ormanları oluşturulmaktadır. Bu kapsamda biz de Kırıkkale ili olarak Keskin Açık Ceza İnfaz Kurumumuza bağlı olan bu arazimizde 300 sedir, 200 karaçam fidanını toprakla buluşturduk. İnşallah büyüdüklerinde hep beraber görürüz. Bu projeler sayın Bakanımızın öncülüğünde devam edecektir. Umarım faydalı oluruz” dedi.


Cumhuriyet Savcısı Adayı Enda Altun, “Buraya fidanlar dikmeye geldik. Bu haftayı kutlamaya geldik. Bu haftanın en iyi şekilde geçirilmesi, değerlendirilmesi için bir sürü fidan dikmeye çalışıyoruz. Etrafı yeşillendirmeye çalışıyoruz. Gerek coğrafi bölge olarak biraz kurak bir iklime sahibiz. Ne kadar fidan dikersek o kadar hem doğa için hem de bizim için faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:00
  1. doğa

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