0553 313 94 23

"Mahkemeye gitmeyin, bize gelin"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç:- "Mahkemeye gitmeyin, bize gelin çünkü Kamu Denetçiliği Kurumu devlet millet kaynaşması için kurulmuştur. Biz başvuruları çok kolay alıyoruz"

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:47
"Mahkemeye gitmeyin, bize gelin"

GAZİANTEP (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Mahkemeye gitmeyin, bize gelin çünkü Kamu Denetçiliği Kurumu devlet millet kaynaşması için kurulmuştur. Biz başvuruları çok kolay alıyoruz." dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret eden Malkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkla devlet arasındaki memnuniyet ve memnuniyetsizlikleri yerinde görmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kamu denetçiliğinin halkla devlet arasındaki dostluk köprüsü olduğuna işaret eden Malkoç, aradaki zorluk ve sıkıntıları çözmek için kurulan anayasal kurum olarak vatandaşların idareyle herhangi bir sorunu, sıkıntısı ve şikayeti olduğunda mağduriyeti gidermeyi amaçladıklarına dikkati çekti.

Malkoç, vatandaşlara "Mahkemeye gitmeyin, bize gelin" diye seslenerek şöyle konuştu:

"Çünkü Kamu Denetçiliği Kurumu devlet millet kaynaşması için kurulmuştur. Biz başvuruları çok kolay alıyoruz. Mahkemelerdeki gibi detaylara gömülmüyoruz çünkü yasamız öyle. Biz başvuruculardan dava dilekçesi gibi harç parası, pul parası gibi şeyler almıyoruz. Bize yapılan başvurularla ilgili hemen ilgili muhatap kurumu arayarak dostane çözümü arıyoruz. Bir diğer özelliğimiz ise başvurudan sonra en geç 6 ay içerisinde çözüm arıyoruz. Vatandaşın adaletle ilgili beklentisi ucuz, hızlı ve kolay olmasıdır. Aşağı yukarı biz de bunu temin eden bir kurumuz."

- "Gaziantep ufku ve yüreği geniş bir şehirdir"

Gaziantep'in ticaretten eğitime kadar birçok alanda önemli bir şehir olduğunu ve kadirşinas özelliğini de Suriyeliler konusunda gösterdiğini anlatan Malkoç, "Suriye iç savaşından sonra Türkiye'ye gelen, anne babası ölen insanlara kucak açan bir şehirdir. Gaziantep ufku ve yüreği geniş bir şehirdir. Bu anlamda da Türkiye'nin öncü illerinden biridir. Bu anlamda Gaziantep'teki vatandaşlarımızın memnuniyeti ve sıkıntılarını ziyaretlerimiz sırasında tespit edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Davut Gül de Malkoç ve çalışma arkadaşlarının 2 gün boyunca Gaziantep'te temaslarda bulunacağını belirterek yapılacak çalışmaların kent ve ülke için faydalı olacağını kaydetti.

Malkoç ve Gül, açıklamalarının ardından birbirlerine hediyeler takdim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:47
  1. Davut Gül
  2. Gaziantep ziyareti
  3. kamu denetçiliği
  4. Şeref Malkoç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dursun Özbek: “Ben Galatasaray’ı icraya vermedim, hukukun emirlerini yerine getirdim”
    1. Dursun Özbek: “Ben Galatasaray’ı..
    2. Uzmanlardan sağlıklı beslenme..
    3. Kreş öğretmenlerine İlkyardım eğitimi
    4. ABD'li komutanlar Akçakale'ye geldi
    5. Selzede vatandaşlara İnegöl esnafından..
    6. Ünal Aysal’a icra şoku
    7. Kaymakam ve başkandan iş birliği..
    8. DAKA İran masasından yeni yayın: şehir..
    9. Tohum desteği 2019 ne zaman ödenecek?..
    10. GAP idaresi ile belediye arasında yeni..
    11. ’Denizler Yaşam Dolsun’ projesiyle..
    12. İklim değişikliğiyle mücadelede örnek..
    13. Filistin'in Ankara Büyükelçisi'nden..
    14. Bulancak İskelesi’nde intihar
    15. İhvan liderlerine "Hamas adına..
    16. AK Parti konvoyunda kaza: 2..
    17. Çin'den Filipinler'e şartlı ortaklık..
    18. Türkiye'den Netanyahu'nun seçim..
    19. Trafodaki yanma paniğe neden oldu
    20. ‘Evlilik’ kurumu kuşatma altında!..
    21. Malezya'da Türk savunma sanayisi..
    22. Başkan Doğan Denizli Basket’i..
    23. Türk ve ABD’li komutanlar Suriye..
    24. Erdoğan konuştu! İmamoğlu'nun rengi attı
    25. Diyarbakır’da iş yerine silahlı..
    26. Rusya ve Çin'den ABD'ye 'dolar' darbesi
    27. Adana'da korkutan yangın! İki sınıf..
    28. Mülteci çocuklara yönelik ‘Sıfır Atık..
    29. TCMB döviz kurları
    30. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...