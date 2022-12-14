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Gündem Mahkemeye düştü, CHP’lileri Saraçhane’ye çağırdı İmamoğlu’na destek Meral Hanım’dan
Gündem

Mahkemeye düştü, CHP’lileri Saraçhane’ye çağırdı İmamoğlu’na destek Meral Hanım’dan

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı dava sürerken vatandaşları Saraçhane'ye İBB binası önüne davet etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 15:01:00 - 2022-12-14 15:09:33
Mahkemeye düştü, CHP’lileri Saraçhane’ye çağırdı İmamoğlu’na destek Meral Hanım’dan

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı dava ediyor.

Saat 16.00'da açıklanacak karar öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşları İBB'nin Saraçhane binası önüne çağırdı.

Ekrem İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum."  dedi.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bizler saat:16.00’da salonda duruşmayı izlerken örgütümüz ve İstanbulluları aynı saatte Şaraçhane’ye bekliyoruz" dedi.

MERAL AKŞENER'DEN PAYLAŞIM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

GENÇTÜRK

Keşke mezarından Makariosuda cagirsaydi. Nasıl olsa heykelini Beylikdüzü ne yaptırmıştı.

Ermeni kızı diyorki

Ekremciğin, ben yola çıktım. Beğenmediğimiz hükümetin çok şeritli otoyollarında ilerliyorum. Buraya hiç uçak inermi diye karşı geldiğimiz, havalimanına ne gerek vardı dediğimiz yeni havalimanına iniş yapacağım.
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