Mahkemeye düştü, CHP’lileri Saraçhane’ye çağırdı İmamoğlu’na destek Meral Hanım’dan
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı dava sürerken vatandaşları Saraçhane'ye İBB binası önüne davet etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı dava ediyor.
Saat 16.00'da açıklanacak karar öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşları İBB'nin Saraçhane binası önüne çağırdı.
Ekrem İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum." dedi.
CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN ÇAĞRI
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bizler saat:16.00’da salonda duruşmayı izlerken örgütümüz ve İstanbulluları aynı saatte Şaraçhane’ye bekliyoruz" dedi.
MERAL AKŞENER'DEN PAYLAŞIM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz." ifadelerini kullandı.