Mahkemeden Trump'a onay

Münübe Yılmaz

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump'ın ABD'ye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısını sınırlandırma kararını onayladı. Mahkeme tarafından alınan karara göre, Honduras, Guatemala ve El Salvador gibi ülkelerden sığınmacıların ABD'ye girmesi engellenecek. Trump yönetimi için bir zafer olarak kabul edilen bu kararda Orta Amerika ülkelerinde yaşayan ancak ikinci bir ülke üzerinden ABD'ye giriş yaparak sığınma talebinde bulunanların da başvuruları reddedilecek. Karar ile ilgili görüşünü sosyal medya hesabından paylaşan Trump "Sınır ilticasında Büyük bir ABD Yüksek Mahkemesi Kazanımı!" ifadesinde bulundu. Başkanlık kampanyası süresince ABD'ye yapılan iltica ve göçmenlik başvurularını bitireceğine dair vaatlerde bulunan Trump, Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı. Trump'ın kararının ABD kanunlarına ve insan haklarına aykırı olduğu tartışılırken, yüksek mahkemenin iltica başvurusunda bulunanlarla ilgili verdiği bu karar Trump'ın göçmenleri sınırda bekletmesi de kanuna uygun hale getirilmiş oldu.