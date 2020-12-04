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Dünya Mahkemeden Trump'a kötü haber
Dünya

Mahkemeden Trump'a kötü haber

ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanya ekibinin başkanlık seçiminde kritik eyaletlerden birisi olan Wisconsin’de ‘hile’ yapıldığına ilişkin davası, Yüksek Mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 00:57:00 -
Mahkemeden Trump'a kötü haber

ABD’de başkanlık seçimlerinde en kritik eyaletlerden birisi de Wisconsin oldu. Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın seçildiği eyalette ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanya ekibi, ‘hile’ yapıldığına ilişkin dava açmıştı. Wisconsin Yüksek Mahkemesi, söz konusu davanın reddedildiğini duyurdu.

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