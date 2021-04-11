Mahkemeden şoke eden karar! Dilipak böyle itiraz etti

Antalya 1. Tüketici Mahkemesi’nde 6 Nisan 2020 tarihinde, Huawei ve Microsoft tarafından açılan davanın gerekçeli kararı yayınlandı. Muammer Karabulut’un davacı Abdurrahman Dilipak'ın müdahil olduğu davada Karakaş Hukuk Bürosu istinaf başvurusunda bulunarak karara itiraz etti.

Gerekçeli kararda Antalya Tüketici Mahkemesi’nin bilimsel verilere dayalı dava nedenini ile hukuki gerekçeleri hiç dikkate almadığı gibi, 'İnsan Sağlığı'nı ilgilendiren son derece önemli bir davada, karar metninin de özensizce yazıldığı ortaya çıktı.

Gerekçeli karar ile ilgili açıklama yapan Karabulut, mahkeme kararını yalnızca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun çelişkili raporunu dayandırmıştır. BTK’nın müzekkeresine atıfta bulunan mahkeme, “mevcut durumda söz konusu proje çalışmalarının devam ettiği, 5G teknolojisine ilişkin testlerin bu teknolojinin ülkemizde kullanılmaya başlaması ile yapılabileceği, 5G'nin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin incelendiği, bunun sonucunda insan vücudu üzerinde bir zarar” olmadığını belirtmiştir.

Dava dosyasında, Huawei’nin Türkiye’deki resmi internet sitesinde 5G uyumlu telefonları satışa sunduğuna ilişkin belgeler, yetkililerinin Türkiye’de test yayınları haberleri, Microsoft’un 5G’nin yazılımları konusunda ki rolü gibi belgeler mahkeme tarafından hiç görülmediğini söyleyen Karabulut, “Ama mahkeme dünyada olmayan, ‘5G’nin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin incelediğini’ ve bunun sonucunda da insan vücuduna zarar vermediğine kanaat getirmiştir.” dedi.

Davaya müdahil olan gazeteci yazar ve 5G platformu sözcüsü Abdurrahman Dilipak ise “Eğer mahkeme davaya yeterli özeni gösterip dava dosyasını inceleseydi, 5G teknolojileri ile insan vücudunun nasıl esir alınacağını, görev yaptığı mahkemelerin nasıl tasfiye edileceğini, ülkesinin varlığı için savunduğu yasaların ve kanunların her gün nasıl hiçe sayıldığını görecekti. Mahkemenin davanın ana gerekçesi olan elektromanyetik dalgalarla yayılan radyasyonun insan sağlığına 90 yıldır verdiği zararı yok sayması ise akıllara durgunluk verecek bir karardır. İstinat Mahkemesi’nin bilim, hukuk ve akıl dışı bu kararı bozacağı inancındayım” dedi.

Dilipak: Bill’in adamları başka şeyler söylese de, yargı başka türlü karar verse de, dünya dönüyor

Dilipak şu ifadelerde bulundu:

“Bill’in adamları başka şeyler söylese de, yargı başka türlü karar verse de, dünya dönüyor. Zamanın siyasi, ruhani, hukuk otoriteleri ve bilim adamları farklı şeyler söyleseler de, gerçek onların gösterdiği yönde olmayabiliyor. Bu anlayış Peygamberleri de sanık sandalyesine oturtmaya, yargılamaya kalktı. Onları mahkum etti. Bu bugün de mümkün. Bu doğuda da, batıda da böyle. Sokrat ya da Galileo, Milattan önce ya da sonra fark etmiyor. Bir evde 5 kişi var diyelim bir misafir geldi. 10 kişi. Hepsinde cep telefonu var, Wifi’ye bakın 15-20 tane çevreden yayın alıyorsunuz. Bilgisayar, priter, Wireless bir sürü cihaz, Not pad’lar, elektronik oyuncaklar vs, tek kişi ve tek cihazdaki SAR değeri 40 kat açılıyor. Mikrodalgada ısıtılan yiyeceklerin DNA’sı zarar görürken, 5G destekli mikro dalga yayan cihazları kafanıza dayayacaksınız ve bunda sakınca görmeyecek mişiniz. Bill’in Adamları, bürokratlar, politikacılar böyle buyuruyormuş. Buna beni inandıramazsınız. Evet dünya dönüyor. Yargı kararı ile bu gerçeği değiştiremezsiniz. Yüksek yargının bu kararı düzeltmesi için konuyu tekrar yargıya taşıyoruz. Bu vesile ile Sokrat ve Galileo’yu anıyoruz. Yıl MS 2021! Dünya cephesinde yeni bir durum yok.

Kaynak: 5gvirüsnews