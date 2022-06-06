Mahkemeden o şerefsizi şımartacak karar
İzmir'in Torbalı ilçesinde cami hoparlöründen müzik yayını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Mayıs'ta Ayrancılar Mahallesi'ndeki caminin hoparlörlerinden 50 saniye süren korsan müzik yayını yapılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.G'yi gözaltına aldı.
F.G'nin bilgi teknolojileri üzerine faaliyet gösterdiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.