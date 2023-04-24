Mahkemeden milyonları ilgilendiren 'Kredi kartı aidatı' kararı!

Türkiye’de özellikle son yıllarda kredi kartı kullanımındaki artış göze çarpıyor. Kredi kartı başvurusu yapıldığında banka, müşterilerinin önüne iki seçenek sunuyor. Bunlardan biri ücretsiz kartı seçeneği… Ancak Bankacılık Hizmet Sözleşmesi imzalayan vatandaşların gözünden bu seçenek çoğunlukla kaçabiliyor.

Milliyet'ten Gürkan Akgüneş'in haberine göre, Feyyaz Bulut Gürbüzer, kredi kartından tahsil edilen 189 TL’lik yıllık kart aidat bedelinin iadesi için Yenimahalle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu.

Hakem heyeti, kart kullanıcısını haklı bularak, bankanın tahsil ettiği 189 TL’yi geri ödemesine karar verdi. Ancak banka, Ankara 2. Tüketici Mahkemesi’nde kararın iptali istemiyle dava açtı.

“ÜCRETSİZ SEÇENEĞİ VARDI”

Bankanın dava dilekçesinde, kart kullanıcısının Bankacılık Hizmet Sözleşmesi’nde kart aidatı ödemeyi kabul ettiği, müşteriye gönderilen hesap özetlerinde kart aidatının önceden bildirildiği, bankanın ücretsiz kredi kart seçeneği olmasına karşın müşterinin böyle bir talepte bulunmadığı kaydedildi.

Dilekçede, müşterinin ayrıca yıllardır kredi kartı aidatı ödediği, aidat nedeniyle kredi kartının kapatılmasını istemediği, müşterinin kartla nakit ödemesiz harcama yapabilme, taksitlendirme, bonus ve mil kazanma gibi birçok hizmetten yararlandığı belirtildi.

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Dilekçede tüm bu kart avantajları nedeniyle aidat bedelinin hakkaniyet gereği olduğu da savunuldu.

“KARŞILIKLI MÜZAKERELERİ SONUCU İMZALANMIYOR”

Mahkeme ise bu tür sözleşmelerin, tarafların karşılıklı müzakereleri sonucu imzalanmadığına dikkat çekerek, satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden tek taraflı sözleşmeye koyduğu koşulların, Tüketicinin Korunması Kanunu ve Avrupa Konseyi’nin kararı uyarınca haksız şart niteliğinde olduğuna vurgu yaptı.

Kararda, “Sözleşmedeki hususların tüketiciyle yeterince tartışıldığı ispat edilemediği için davanın reddi gerekmiştir” denildi.

Mahkeme, bu gerekçeyle Tüketici Hakem Heyeti’nin kart bedelinin iadesi kararını onayarak, dava masraflarının da banka tarafından ödenmesine hükmetti.

‘TAZMİNAT OLMALI’

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu: “Bu kararla artık kuruluşun müşterisiyle kart üyelik bedeli için müzakere etmesi gerektiği ortaya konmuştur. Banka, tüketiciden kart bedeli talep ettiğinde bu süreç başlar. Bankalar yasa gereği ücretsiz kredi kartı alternatifi sunmak zorundadır. Ücretsiz kart alternatifi sunup, ücretli kartla ilgili müşteriyle açıkça müzakere edilmeden talep edilen ve alınan bedeller haksızdır.

Bazı tüketici hakem heyetleri yasal mevzuata aykırı olarak tüketici aleyhine karar da verebiliyor. Karara itiraz ederek mahkemeye taşımak mümkün ama genellikle tüketiciler dava açılırken yatırılması istenen gider avansı gibi nedenlerle itiraz davası açmıyorlar. Bunun önüne geçilmesi için tüketiciye manevi tazminat talep hakkı da tanınmalı. Sonuçta hem maddi hem de manevi olarak yıpratıcı bir süreç yaşanıyor” değerlendirmesinde bulundu.