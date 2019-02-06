0553 313 94 23

Mahkemeden karar çıktı! Fenerbahçe maçında olmayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin Rus rakibi Zenit'te forma giyen Aleksandr Kokorin'in tutukluluk hali 8 Nisan'a kadar sürecek. Kokorin, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:28
Mahkemeden karar çıktı! Fenerbahçe maçında olmayacak

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'in futbolcusu Kokorin ile Krasnodar futbolcusu Pavel Mamaev bugün hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev'in tutukluluk hallerinin 8 Nisan'a kadar uzaltılmasına karar verdi.

2 maçta da yok

Fenerbahçe, Zenit ile 12 Şubat Salı günü karşılaşacak. Rövanş mücadelesi ise 21 Şubat'ta oynanacak.

Kasten yaralama ve holiganizm

Moskova mahkemesi, Alexander Kokorin ile Pavel Mamaev'i kasten yaralama ve holiganizm gerekçesiyle tutuklamıştı. İkilinin arasında bulunduğu grup geçtiğimiz Ekim ayında aralarında Rusya Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan Denis Pak'ın da olduğu şahıslara saldırıda bulunmuştu.

Skorer

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 17:28
  1. kokorin
  2. fenerbahçe
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Zenit
  5. Krasnodar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın'da CHP'den istifalar
    1. Aydın'da CHP'den istifalar
    2. Çöken binayla ilgili soruşturma..
    3. Mahkemeden karar çıktı! Fenerbahçe..
    4. ABD Ordusu'ndan Demir Kubbe hamlesi!
    5. Ülke şokta! 21 ölü, 13 yaralı
    6. Bakırköy'deki trafik kazasına tutuklama
    7. TBMM Genel Kurulu
    8. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    9. Babaları cezaevinde, anneleri ise..
    10. Brexitçilerden Donald Tusk'a sert yanıt
    11. Hamaney'den ülkenin yapısında reform..
    12. Böyleydi, bu hale geldi
    13. Öksürük şikayeti ile hastaneye giden..
    14. ABD'den kritik çekilme açıklaması
    15. AK Partili aday: Suriyeliler..
    16. "Özel Çocuklara Özel Materyaller..
    17. Omega 3 nedir? Omega 3 ne işe yarar?..
    18. Irak'ta "Humeyni'yi eleştiren..
    19. Altının kilogramı 220 bin 400 liraya..
    20. GÜNCELLEME 2 - Kartal'da bina çöktü
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    Markette tepki çeken afiş! Gören mağazayı terk ediyor
    Markette tepki çeken afiş! Gören mağazayı terk ediyor

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi