Mahkemeden karar çıktı! Fenerbahçe maçında olmayacak
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin Rus rakibi Zenit'te forma giyen Aleksandr Kokorin'in tutukluluk hali 8 Nisan'a kadar sürecek. Kokorin, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.06 Şubat 2019 Çarşamba 17:28
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'in futbolcusu Kokorin ile Krasnodar futbolcusu Pavel Mamaev bugün hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev'in tutukluluk hallerinin 8 Nisan'a kadar uzaltılmasına karar verdi.
2 maçta da yok
Fenerbahçe, Zenit ile 12 Şubat Salı günü karşılaşacak. Rövanş mücadelesi ise 21 Şubat'ta oynanacak.
Kasten yaralama ve holiganizm
Moskova mahkemesi, Alexander Kokorin ile Pavel Mamaev'i kasten yaralama ve holiganizm gerekçesiyle tutuklamıştı. İkilinin arasında bulunduğu grup geçtiğimiz Ekim ayında aralarında Rusya Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan Denis Pak'ın da olduğu şahıslara saldırıda bulunmuştu.
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