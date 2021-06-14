  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan açıkladı: Yem fiyatlarına müdahale ediyoruz!
Beşiktaş'ın Edin Dzeko transferinde yeni gelişme
Zeynep hakim BAM başkanı
Muharrem İnce'nin seçim otobüsü yolda kaldı! Sosyal medya yıkıldı
Siyaset Mahkemeden İmamoğlu'nu üzecek karar
Siyaset

Mahkemeden İmamoğlu'nu üzecek karar

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçildikten sonra "ATM memuru" yalanıyla işten çıkardığı binlerce kişiden biri olan Eren Miyasoğlu, İBB'ye karşı açtığı işe iade davasını kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 12:46:00 -
Mahkemeden İmamoğlu'nu üzecek karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür A.Ş.'de çalışırken 2019 yerel seçimleri sonrası işten çıkarılan Eren Miyasoğlu açtığı işe iade davasını kazanarak bir hukuk zaferine imza attı. İBB, Kültür A.Ş.'de çalışırken 31 Ekim 2019'da işten çıkardığı Eren Miyasoğlu tarafından adalet önünde mağlup edildi. Miyasoğlu, Bakırköy 27'nci İş Mahkemesi'nin verdiği kararla işe iade davasını kazandı.

Sabah'a konuşan Miyasoğlu, "Her fırsatta liyakatten dem vuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi, liyakat ehli olan çalışanları dahi sebep göstermeksizin işten çıkardı. O dönemde "liyakatsiz, ATM memuru" gibi haksız ithamlarla karşı karşıya bıralıdım. Fakat bunlar hiçbir şekilde beni yıldırmadı. Aralık 2019'dan beri verdiğim hukuk mücadelesini kazandım. Eldeki yetersiz bulgulardan dolayı aleyhime hazırlanan bu bilirkişi raporuna rağmen haklılığım mahkeme tarafından tescillendi ve davam kabul edildi. Haksız bir şekilde yapılan bu işten çıkarma, yüce Türk adaleti tarafından geçersiz kılınmıştır" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hukuk zaferi

Hukuk zaferine bakarmisin? Kim bilir ne yapmistirda atilmistir.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay