Mahkemeden İmamoğlu'nu üzecek karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür A.Ş.'de çalışırken 2019 yerel seçimleri sonrası işten çıkarılan Eren Miyasoğlu açtığı işe iade davasını kazanarak bir hukuk zaferine imza attı. İBB, Kültür A.Ş.'de çalışırken 31 Ekim 2019'da işten çıkardığı Eren Miyasoğlu tarafından adalet önünde mağlup edildi. Miyasoğlu, Bakırköy 27'nci İş Mahkemesi'nin verdiği kararla işe iade davasını kazandı.

Sabah'a konuşan Miyasoğlu, "Her fırsatta liyakatten dem vuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi, liyakat ehli olan çalışanları dahi sebep göstermeksizin işten çıkardı. O dönemde "liyakatsiz, ATM memuru" gibi haksız ithamlarla karşı karşıya bıralıdım. Fakat bunlar hiçbir şekilde beni yıldırmadı. Aralık 2019'dan beri verdiğim hukuk mücadelesini kazandım. Eldeki yetersiz bulgulardan dolayı aleyhime hazırlanan bu bilirkişi raporuna rağmen haklılığım mahkeme tarafından tescillendi ve davam kabul edildi. Haksız bir şekilde yapılan bu işten çıkarma, yüce Türk adaleti tarafından geçersiz kılınmıştır" dedi.