0553 313 94 23

Mahkemeden flaş Osman Kavala kararı

Gezi Parkı kalkışmasına yönelik 16 sanığın yargılandığı davada, mahkeme Osman Kavala’nın tutukluluk halinin oy çokluğuyla devamına karar verdi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:52
Mahkemeden flaş Osman Kavala kararı

16 sanıklı Gezi Davası'nın ikinci duruşması bugün Silivri'de görüldü.

Sanıkların ve avukatlarının savunmalarının dinlenmesinin ardından, ara karar için duruşmaya ara verildi.

Mahkeme Başkanı, davanın tutuklu tek sanığı Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına oy çokluğuyla karar verildiğini açıkladı.

Diğer sanıklar için yakalama emri

Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Pınar Öğün, Meltem Arıkan, Gökçe Yılmaz ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu hakkındaki yakalama emrinin ise devamına karar verildi.

Hakim, kararın açıklanması sırasında izleyicileri dışarı çıkarttı, sadece sarı basın kartlı basın ve gözlemciler içeride kaldı.

Bir sonraki duruşma 8-9 Ekim'de olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:52
  1. Gezi Davası
  2. Osman Kavala
  3. Mehmet Ali Alabora

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    LÖSEV’den kırmızı et yardımı
    1. LÖSEV’den kırmızı et yardımı
    2. Trakya’da en çok fitre Lüleburgaz’dan..
    3. Madrid’de Türk dış politikası anlatıldı
    4. Çınar, “Sele maruz kalan..
    5. GÜNCELLEME - Afganistan'da emniyet..
    6. Seyir halindeki araçta yangın çıktı,..
    7. YKS istatistikleri açıklandı
    8. Adana’da sağanak yağış su baskınlarına..
    9. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta sağanak
    10. Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16..
    11. İzmir'de terör operasyonu
    12. Şehit diplomat Osman Köse törenle..
    13. Marmaris’te ’TerörleMücadele..
    14. Türk tiyatrosunun ödüllü yazarı Tuncer..
    15. ATV ile cami duvarına çarptı, olay..
    16. Adıyaman Belediyesi’nin haşere İle..
    17. ABD'den Trump'a Türkiye uyarısı: İşler..
    18. Silvan’da yaya geçitleri yapılıyor
    19. Otomobilde sıkışan sürücüyü polis..
    20. Çorlu’da ilçe koordinasyon toplantısı..
    21. Kıyıya vuran balinaları kurtarma..
    22. Define avcılarına suçüstü
    23. Çukura düşmemek için direksiyonu..
    24. ATV ile gezi ölümle bitti
    25. Osmanlıspor'da ayrılık
    26. Üsküdar'da hafriyat kamyonu devrildi
    27. Dünya Müslüman Alimler Birliğinden..
    28. Mahkemeden flaş Osman Kavala kararı
    29. Karaman’da otomobille motosiklet..
    30. Gece denize giren kadının cesedini..
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’