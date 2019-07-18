Mahkemeden flaş Osman Kavala kararı
Gezi Parkı kalkışmasına yönelik 16 sanığın yargılandığı davada, mahkeme Osman Kavala’nın tutukluluk halinin oy çokluğuyla devamına karar verdi.18 Temmuz 2019 Perşembe 17:52
16 sanıklı Gezi Davası'nın ikinci duruşması bugün Silivri'de görüldü.
Sanıkların ve avukatlarının savunmalarının dinlenmesinin ardından, ara karar için duruşmaya ara verildi.
Mahkeme Başkanı, davanın tutuklu tek sanığı Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına oy çokluğuyla karar verildiğini açıkladı.
Diğer sanıklar için yakalama emri
Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Pınar Öğün, Meltem Arıkan, Gökçe Yılmaz ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu hakkındaki yakalama emrinin ise devamına karar verildi.
Hakim, kararın açıklanması sırasında izleyicileri dışarı çıkarttı, sadece sarı basın kartlı basın ve gözlemciler içeride kaldı.
Bir sonraki duruşma 8-9 Ekim'de olacak.
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