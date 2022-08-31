Mahkemeden eşine yanına tayin isteyen hemşire için karar

YENİ AKİT ANKARA

Türk Sağlık-Sen doktor olarak görev yapan eşinin yanına tayin isteyen üyesi için verdiği hukuk mücadelesini kazandığını açıkladı.

Türk Sağlık-Sen’den yapılan açıklamada, “9 Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan hemşire üyemizin Batman Bölge Hastanesinde doktor olarak görev yapan eşinin yanına tayin isteğinin Sağlık Bakanlığı tarafından reddedilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştı. Davayı görüşen İzmir 2. İdare Mahkemesi Bakanlığın red işlemini iptal etmişti. Mahkeme kararı üzerine Sağlık Bakanlığı’nın üniversiteden muvafakat talebinin üniversite tarafından personel ihtiyacı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açıldı. Davayı görüşen İzmir 6. İdare Mahkemesi verdiği kararda; Sağlık Bakanlığı’nın mahkeme kararını uygulamak maksadıyla muvafakat talep ettiğine dikkat çekerek üniversitenin bu kararın uygulanmasından kaçınarak muvafakat talebini reddettiğini belirtildi. Kararda mahkemece verilen kararların gereği gibi uygulanmasının idarelerin sorumluluğunda olduğuna vurgu yapıldı. İdarelerin bu sorumluluktan kaçınmaya yönelik iş ve işlemlerin hukuk düzeni tarafından korunmayacağı, mahkeme kararını uygulanmaması sonucunu doğuracak şekilde tesis edilen işlemlerin Anayasanın temel kurallarına ve temel hukuk ilkelerine uygun olmadığına dikkat çekildi. Hukuka aykırı dava konusu işlemin uygulanmaya devam etmesi hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak ve davacının aile ve sosyal hayatını yönünden telafisi güç zararla ortaya çıkaracağından yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.” ifadelere yer verildi.