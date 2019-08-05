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Mahkemeden emsal karar! Ceza iptal edildi

Avrasya Tüneli'nden geçen bir vatandaş HGS kartında bakiyesi olmadığı için kendisine gelen 365 TL cezaya itiraz etti. Ödeme süresi olan 15 gün içinde kendisine bildirim yapılmadığını belirten vatandaşı, önce Tüketici Hakem Heyeti sonra da Tüketici Mahkemesi haklı buldu. Vatandaşın 365 TL'lik cezası iptal edildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:11
Mahkemeden emsal karar! Ceza iptal edildi

Özel aracıyla 2017 yılında Avrasya Tüneli’nden 2 kez geçiş yapan T.T.’ye, HGS kartında yeterli bakiye olmadığı için, geçişinden 1 ay sonra 365 TL 20 kuruş ceza bildirimi geldi. Normal şartlarda 33 TL 20 kuruş ödemesi gereken T.T., geçiş ihlali yaptıktan sonra ödeme süresi olan 15 gün içinde kendisine hiçbir bildirim yapılmadığı gerekçesiyle, ihlali öğrendiği 15 gün içinde geçiş tutarını (33 TL 20 kuruş) posta ile ilgili şirkete gönderdi. Ancak, şirket ödemeyi kabul etmedi.

4 ay sonra da mağdur T.T.’ye ihlalli geçiş bedelinin ödenmesine ilişkin ihtar bildirimi tebliğ edildi. Bunun üzerine T.T., Ataşehir Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Tüketici Hakem Heyeti, 332 TL’lik cezanın iptaline, 33 TL 20 kuruşluk geçiş ücretinin ise ödemesine karar verdi. Heyet gerekçesinde, “Satıcı (şirket), kaçak geçiş veya eksik bakiye ile geçişlerde 15 gün zarfında ödeme yapılmadığında geçiş ücretinin on katı tutarında ceza uygulanabileceğini, bu cezanın tahakkuk ettirilebilmesi için bildirim şartı bulunmadığını ileri sürmüş ve beyanıyla tüketiciye ödeme ihbarında bulunmadığını zımnen kabul etmiştir.

Bildirim şartı

Her ne kadar yasada bildirim şartı bulunmasa da hukukun temel ilkesi gereği, verilen kararın ve cezanın uygulanabilmesi genel olarak bildirim şartına bağlıdır” ifadelerine yer verdi. Bunun üzerine Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş., kararı bir üst mahkemeye taşıdı. Ancak, İstanbul Anadolu 7. Tüketici Mahkemesi de iki geçiş ücreti olan 33 TL 20 kuruşun ödenmesine, bildirimsiz kesilen ceza olan 332 TL’nin ise iptaline karar verdi. T.T. ise, “Hakkım olanı aldım. Darısı diğer tüketicilerimizin başına” dedi.

Artık 4 kat

Geçtiğimiz yıl köprü ve otoyollarda kaçak geçişin cezasını 10 kattan 4 kata düşüren düzenlemenin kapsamı genişletilmişti. Bu düzenlemenin ardından Avrasya Tüneli’ndeki kaçak geçişlerde de artık 4 kat ceza kesiliyor. T.T. ise bu düzenlemeden önce geçiş yapmıştı.

‘Çok sayıda mağdur var’

Mağdur avukatı Ersin Şenyürek karara ilişkin şunları söyledi: “Avrasya Tüneli’nin geçişindeki gişelerde herhangi bir kontrol ve uyarı cihazı bulunmuyor. Dolayısıyla tüketiciler buradan geçiş yaparken OGS ve HGS’lerde bakiyeleri olmaması durumunda fark etmeden geçiş yapıyor. 15 gün içerisinde bakiye ödenmediğinde yüksek bir ceza kesiliyor. Müvekkilime kesilen cezada da durum aynı oldu. Bu konuda mağdur olan çok fazla tüketici var. Ve bu karar, Tüketici Mahkemesi’nde olduğu ve tüketicilerin yararına olduğu için emsal bir karar olarak değerlendirilebilir.”

‘Tüketici uyarılmalı’

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:“Hukukta bildirim yapılmadan ceza uygulanmaz. Kimi zaman sistemlerin arızadan okunmaması, kimi zaman da bakiye yetersizliğinden tüketicinin geçiş ücretini ödemeden o hizmeti kullanması konusunda uyarılması lazım. Bu kararın en önemli özelliği geçiş cezasına muhatap olan yüzbinlerce insan için emsal oluşturmasıdır. Firma ‘İnternet sitemden baksın’ diyemez. İnternetten anlamayan ne yapacak o zaman?”

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:11
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Avrasya Tüneli
  4. HGS
  5. hgs cezası

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