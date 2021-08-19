  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tehlikeli o hastalık bu kez Almanya’da diplomatları vurdu!

İş adamı anısını paylaştı: Geçmişi sabıkalı olan bu zihniyet, şimdi yargı bağımsızlığından söz ediyor

Temel Kotil açıkladı: Milli Muharip Uçak 2023’te hangardan çıkıyor

Geri dönüş sinyali verdi! Afganistan'dan kaçan Gani ilk kez konuştu

Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken açıklama: İki doz aşılı yoğun bakım hastalarımız artıyor

Burkina Faso'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Gani'yi yerden yere vuran Trump'tan Taliban'a övgü

Uçağın iniş takımına tutunarak metrelerce yükseklikten düşenlerin kimliği belli oldu

Tek sorumlu müteahhit mi? Selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Sözcü yine çarpıttı! 'Et kafalılar' bu gerçeği görmüyor!
Türk şirketi satacak! Dünyaya açılıyor
Yalçın Turgut Abi dualarınızı bekliyor
Şanlıurfa'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Beşiktaş istedi! Menajeri Serdar Aziz'in oynayacağı takımı açıkladı
Gündem Mahkemeden ‘Cuntacıları hapse koyun’ yazısı
Gündem

Mahkemeden ‘Cuntacıları hapse koyun’ yazısı

28 Şubat davasında Yargıtay’ın müebbet hapis cezalarını onadığı Çevik Bir, Çetin Doğan ve Erol Özkasnak’ın aralarında bulunduğu 14 cuntacı için zindan süreci resmen başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 10:18:00 -
Mahkemeden ‘Cuntacıları hapse koyun’ yazısı

 Yavuz Selim  İstanbul 

28 Şubat sürecinde Refah Yol iktidarının devrildiği post-modern darbede rol alan cuntacıların 24 yıl aradan sonra adaletle tanışacağı süreç resmen başladı. Mahkeme, 28 Şubatçıların cezasının infazıyla ilgili düğmeye bastı.

İnfaz için ilk adım

Akit’in ısrarlı yayınlarla gündemde tuttuğu cuntacılarla ilgili 40 gündür bekletilen karar işleme alındı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, darbeci mahkumların hükümlerinin infazı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na infaz evrakı gönderdiği öğrenildi. Savcılığın, müebbet hapis cezasına mahkum edilen darbeciler hakkında yakalama kararı çıkarması bekleniyor.

Mahkemenin infaz evrakı göndererek tutukluluk sürecinin düğmesine bastığı müebbetlik 28 Şubatçılar şunlar: Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar, Yıldırım Türker.

Akit unutturmadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 9 Temmuz’da cezalarını onadığı 28 Şubatçıların cezaevi işlemlerinin ağırdan alınmasına karşı Akit, kamuoyunun tepkisini manşete taşımıştı. Gazetemiz Akit, 24 Temmuz’da “Yargı cuntacılar için neyi bekliyor?”, 3 Ağustos’ta “28 Şubat darbecisine hukuk işlemiyor mu?” haberlerine yer vermişti.
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay