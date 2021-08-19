Mahkemeden ‘Cuntacıları hapse koyun’ yazısı
28 Şubat davasında Yargıtay’ın müebbet hapis cezalarını onadığı Çevik Bir, Çetin Doğan ve Erol Özkasnak’ın aralarında bulunduğu 14 cuntacı için zindan süreci resmen başladı.
Yavuz Selim İstanbul
28 Şubat sürecinde Refah Yol iktidarının devrildiği post-modern darbede rol alan cuntacıların 24 yıl aradan sonra adaletle tanışacağı süreç resmen başladı. Mahkeme, 28 Şubatçıların cezasının infazıyla ilgili düğmeye bastı.
İnfaz için ilk adım
Akit’in ısrarlı yayınlarla gündemde tuttuğu cuntacılarla ilgili 40 gündür bekletilen karar işleme alındı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, darbeci mahkumların hükümlerinin infazı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na infaz evrakı gönderdiği öğrenildi. Savcılığın, müebbet hapis cezasına mahkum edilen darbeciler hakkında yakalama kararı çıkarması bekleniyor.
Mahkemenin infaz evrakı göndererek tutukluluk sürecinin düğmesine bastığı müebbetlik 28 Şubatçılar şunlar: Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar, Yıldırım Türker.
Akit unutturmadı
Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 9 Temmuz’da cezalarını onadığı 28 Şubatçıların cezaevi işlemlerinin ağırdan alınmasına karşı Akit, kamuoyunun tepkisini manşete taşımıştı. Gazetemiz Akit, 24 Temmuz’da “Yargı cuntacılar için neyi bekliyor?”, 3 Ağustos’ta “28 Şubat darbecisine hukuk işlemiyor mu?” haberlerine yer vermişti.