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Gündem Mahkemeden bomba 'Jet Fadıl' kararı
Gündem

Mahkemeden bomba 'Jet Fadıl' kararı

Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’ün yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Akgündüz’ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 12:57:00 -
Mahkemeden bomba 'Jet Fadıl' kararı

İstanbul Bayrampaşa'da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen ‘Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'ün yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fadıl Akgündüz SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı. Mahkemede tutuklu sanık Mehmet Salih Obut ve tarafların avukatları hazır bulundu.

‘’Duruşma öncesi sosyal medyada tutuklanacağıma yönelik yaygara koparıldı ve akabinde tutuklandım’’
Duruşmada savunma yapan sanık Akgündüz, ‘’2013 yılında dershanelerin kapatılma sürecinde örgüt bize karşı kara propaganda başlattı. Medyada yer alan haberlerle dava yönlendirilmeye çalışıldı. O süreçte yurt dışında olmama rağmen yurt dışından geldim. Her ne hikmetse benim tutuklanacağımı da biliyorlardı. Benzer şekilde geçen celse de duruşma öncesi sosyal medyada tutuklanacağıma yönelik yaygara koparıldı ve akabinde tutuklandım. Hukuk bilen bir insanım, ayrıca milletvekilliği de yapmış bir insanım. Bu yargılama sonucunda beraat edeceğim ve adaletin mutlaka yerini bulacağına inanıyorum. Ben ve yeğenim tutuklu olarak yargılanmamız nedeniyle bir mağduriyet yaşıyoruz. Ben bir şekilde bu süreci tamamlayıp insanların mağduriyetlerini gidereceğim. Tutuksuz yargılanmamı ve beraatımı talep ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Diğer sanık Mehmet Salih Obut ise savunmasında bilirkişi raporunun ortada olduğunu söyleyerek, "Söz konusu MASAK raporunda da adım geçmemiştir, bilgim de yoktur. İyi niyetli, güvenilir ve bilgili olduğum için bana imza yetkisi verildi. Ayrıca kendisinin yeğeni olduğum için bana imza yetkisi verilmiştir. Ben bu yüzden buradayım, imza yetkim olduğu için. Bu işin çözüme kavuşması en çok beni sevindirecek bir olay olur. Dolayısıyla tutuksuz olarak yargılanmayı ve beraatımı talep ederim’’ ifadelerini kullandı.
Duruşmada sanık avukatları, müvekkillerinin adli kontrol şartıyla tahliyelerini talep etti. Müşteki avukatları ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine ve beyanları alınmayan müştekiler yönünden dosyanın ayrılmasına karar verdi. Heyet ayrıca, sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz hakkında, 'Caprice Gold' ve Maldivler'de projelerinde devre mülk satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla iddianame hazırlandı. Akgündüz'ün şirketlerinin ortakları olan ablası Avniye Obut, eniştesi İbrahim Obut ve yeğeni Mehmet Salih Obut da iddianamede aynı suçlamalarla sanık olarak yer aldı.

İddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler'de ön ödemeli devre tatil projeleri çerçevesinde pek çok kişiden para toplandığı, buna rağmen projelerin bitirilmeyerek vatandaşların mağdur edildiği anlatıldı. Bayrampaşa Caprice Gold projesi bitirilmeden Maldivler'deki projenin satışa çıkarıldığı, bu şekilde nakit akışının sağlandığı, şirketin dolandırıcılık amacıyla kurulduğu vurgulandı.

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