  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tahran Belediye Başkanı rakam verdi: 10 günde 9 bin nokta vuruldu, enkazın ucu bucağı yok Büyük saldırı! Petrol tankerleri cayır cayır yanıyor! Küresel piyasalar çalkalanıyor: Altın fiyatları düşüşe geçti! Yolcu otobüsünde valizden zehir fışkırdı! Kirli ellerde biri daha yakalandı Yakıt kalmadı: Uçak bileti fiyatları fırlıyacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Siyonist Şebekeye "Hodri Meydan": Türkiye’ye el uzatanın eli dil uzatanın dili yanar! Petrol uçuşa geçti! Romanya’da meclis karıştı: ABD bir ülkeyi daha karargâha çeviriyor! Piyasalar bu karara kilitlendi! İran ve Hizbullah’tan işgalcilere "Gerçek Vaat" darbesi "El-Asf el-Me’kûl" operasyonu başladı
Gündem Burger King’in yeni restoranı CHP’nin kalesi Çankaya’da açıldı! İsrail destekçisi Burger King, Ankara’da büyüyor!
Gündem

Burger King’in yeni restoranı CHP’nin kalesi Çankaya’da açıldı! İsrail destekçisi Burger King, Ankara’da büyüyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Burger King’in yeni restoranı CHP’nin kalesi Çankaya’da açıldı! İsrail destekçisi Burger King, Ankara’da büyüyor!

Siyonist soykırımcı İsrail’e verdiği destek nedeniyle halkımızın boykot ettiği küresel restoran zinciri Burger King’in yeni restoranı, CHP’nin kalesi olarak bilinen Ankara Çankaya’da açıldı.

Tüm dünya siyonist markaları boykot edip uzak durmaya çalışırken, İsrail’in İran’dan sonra hedef alacağını defalarca ilan ettiği Türkiye’nin başkentinde, siyonist Burger King’in yeni restoran açabilmesi şaşkınlıkla karşılandı.

YENİ RESTORAN İŞTE BÖYLE İLAN EDİLDİ!

Çankaya’ya açılan yeni Burger King şubesine ilişkin duyuru şöyle yapıldı: “Türkiye genelinde her geçen gün lezzet ağını büyüten Burger King, efsane lezzetlerini, Ankara’nın, Çankaya ilçesindeki yeni restoranıyla misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor. TAB Gıda güvencesiyle faaliyetlerini sürdüren hızlı servis restoran zinciri lideri Burger King'in birbirinden lezzetli, doyurucu menüleri, sıcak-soğuk içecek seçenekleri, çıtır lezzetleri ve enfes soslarının lezzet tutkunlarıyla buluştuğu en yeni restoranı, Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’nde hizmet vermeye başladı.

Gıda işletmeciliği konusunda tüm çözümleri kendi bünyesinde sunan iş modeliyle dünyada benzersiz bir gıda ekosistemi içerisinde olan TAB Gıda, Türkiye genelinde yeni restoran açılışlarıyla lezzet ağını büyütüyor. Şirket, bünyesindeki markalara yatırım yapmak isteyen yatırımcılara, tedarik zinciri yönetimi, operasyonel ve pazarlama tecrübesinin yanı sıra satın alma gücünden faydalanma imkanı sağlıyor”

Siyonist McDonald’s, Hatay’da 1000 kişilik iftar ve çocuklara oyuncak veriyor! Soykırım destekçisi McDonald’s şovuna kim izin veriyor!
Siyonist McDonald’s, Hatay’da 1000 kişilik iftar ve çocuklara oyuncak veriyor! Soykırım destekçisi McDonald’s şovuna kim izin veriyor!

Gündem

Siyonist McDonald’s, Hatay’da 1000 kişilik iftar ve çocuklara oyuncak veriyor! Soykırım destekçisi McDonald’s şovuna kim izin veriyor!

Siyonist McDonald’s para ve tanıtımla tutunmaya çalışıyor! Hatay’da iftarın ardından şimdi de "Kadın üreticilere destek" oyunu!
Siyonist McDonald’s para ve tanıtımla tutunmaya çalışıyor! Hatay’da iftarın ardından şimdi de “Kadın üreticilere destek” oyunu!

Gündem

Siyonist McDonald’s para ve tanıtımla tutunmaya çalışıyor! Hatay’da iftarın ardından şimdi de “Kadın üreticilere destek” oyunu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23