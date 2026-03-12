Burger King’in yeni restoranı CHP’nin kalesi Çankaya’da açıldı! İsrail destekçisi Burger King, Ankara’da büyüyor!

Tüm dünya siyonist markaları boykot edip uzak durmaya çalışırken, İsrail’in İran’dan sonra hedef alacağını defalarca ilan ettiği Türkiye’nin başkentinde, siyonist Burger King’in yeni restoran açabilmesi şaşkınlıkla karşılandı.

YENİ RESTORAN İŞTE BÖYLE İLAN EDİLDİ!

Çankaya’ya açılan yeni Burger King şubesine ilişkin duyuru şöyle yapıldı: “Türkiye genelinde her geçen gün lezzet ağını büyüten Burger King, efsane lezzetlerini, Ankara’nın, Çankaya ilçesindeki yeni restoranıyla misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor. TAB Gıda güvencesiyle faaliyetlerini sürdüren hızlı servis restoran zinciri lideri Burger King'in birbirinden lezzetli, doyurucu menüleri, sıcak-soğuk içecek seçenekleri, çıtır lezzetleri ve enfes soslarının lezzet tutkunlarıyla buluştuğu en yeni restoranı, Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’nde hizmet vermeye başladı.

Gıda işletmeciliği konusunda tüm çözümleri kendi bünyesinde sunan iş modeliyle dünyada benzersiz bir gıda ekosistemi içerisinde olan TAB Gıda, Türkiye genelinde yeni restoran açılışlarıyla lezzet ağını büyütüyor. Şirket, bünyesindeki markalara yatırım yapmak isteyen yatırımcılara, tedarik zinciri yönetimi, operasyonel ve pazarlama tecrübesinin yanı sıra satın alma gücünden faydalanma imkanı sağlıyor”