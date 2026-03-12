  • İSTANBUL
Şok diyet değil... Mübarek onbir ayın sultanında kilo vermek mümkün mü?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Şok diyet değil... Mübarek onbir ayın sultanında kilo vermek mümkün mü?

Mübarek 11 ayın sultanında geri sayıma geçilirken, bu kutsal ayda vücudumuz için bir iyilik yapıp kilo verebiliyor muyuz sorusuna cevap arayacağız.

Ramazanda sağlıklı bir şekilde yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. Bilinçli kilo kaybını desteklemek için beslenme tüyolarını da göz önüne almak gerekiyor.

Ramazan ayında kilo vermenin yolu dengeli ve bilinçli beslenmeden geçiyor. Uzmanlara göre, oruç metabolizmayı uyararak yağ yakımını hızlandırabilir ve sağlıklı kilo kaybına katkıda bulunabilir. Uzmanlar, kısıtlamadan kaçınıp doğru planlama yapılması gerektiğini vurguluyor.

Ramazan ayında oruç tutarken diyet yapmak mümkün mü? Bu soru, her yıl milyonlarca kişinin aklını kurcalayan en popüler konulardan biri.

RAMAZAN'DA DİYET YAPILIR MI? Beslenme uzmanı görüşleri ve Ramazan dönemi için ise cevap net: Evet, Ramazan'da dengeli ve bilinçli bir şekilde diyet yapılabilir. Ancak bu süreç 'sıkı kısıtlama veya 'şok diyet' anlamına gelmemeli.

Beslenme ve diyet uzmanlarının ortak vurgusu ise şu: "Ramazan ayı, metabolizmayı yağ yakımına yönlendiren doğal bir aralıklı oruç fırsatı sunuyor. Oruç sayesinde günlük kalori alımı azalıyor, insülin duyarlılığı artıyor ve vücut enerji için yağ depolarını kullanmaya başlıyor. Doğru planlandığında Ramazan, kilo verme sürecini durdurmaz; aksine hızlandırabilir ve 3-6 kg arası sağlıklı yağ kaybı mümkün olabilir."

Ancak uzmanlar şu önemli uyarıları yapıyor: Aşırı kalori kısıtlaması yapmayın: Metabolizma daha da yavaşlar, kas kaybı artar, Ramazan sonrası geri kilo alma riski yükselir.

Sahuru atlamayın: Tok tutan protein, lif, sağlıklı yağ kombinasyonu şart. İftarda kontrollü başlayın: Su, 1-2 hurma, çorba, 10-15 dk ara, protein, sebze ağırlıklı ana yemek. Kızartma, ağır şerbetli tatlı ve aşırı karbonhidratı sınırlayın.

Tatlıyı her gün değil, haftada 1-2 kez tüketin: Taze/kuru meyve, yoğurt/kefir ile tatlı krizini bastırın.

Su tüketimi kritik: İftar-sahur arası en az 2-2,5 litre, kilo başına 30-35 ml, su hedefleyin. Hareket ekleyin: İftardan 1-2 saat sonra hafif yürüyüş veya egzersiz kas kaybını önler, yağ yakımını destekler.

Diyabet, tiroit, hipertansiyon gibi kronik hastalığı olanlar, hamileler, emzirenler ve yoğun ilaç kullananlar mutlaka doktor/diyetisyen kontrolünde hareket etmeli.

Kişiye özel plan olmadan "Ramazan'da 10 kilo verdiren mucize diyet" vaatleri sağlıksız ve sürdürülemez.

Ramazan, 'diyet ayı' değil; bedeni dinleme, yeme farkındalığını artırma ve metabolik denge kurma ayı olabilir.

Doğru besin seçimi, porsiyon kontrolü ve sahur-iftar dengesiyle hem oruç rahat tutulur hem de istenmeyen kilolar yerine sağlıklı yağ kaybı sağlanabilir.

'Şok' diyet yerine sürdürülebilir alışkanlıklara odaklanmak en akıllıca yaklaşım.

