0553 313 94 23

Mahkemede ortaya çıktı! Hain darbecileri bir tek er alt etti

İzmir'de 15 Temmuz hain darbe girişimine katılan 137 askerin yargılandığı davada, dönemin Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar'ın habercisi er Emre Ev'in, komutanından aldığı emirleri yerine getirerek o gece "adeta bir lider gibi" davrandığı öğrenildi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:27
Mahkemede ortaya çıktı! Hain darbecileri bir tek er alt etti

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)  darbe girişimine ilişkin 137 sanık hakkında verilen hükmün gerekçeli kararında,  dönemin Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar'ın  habercisi Emre Ev'in, komutanından aldığı emirleri yerine getirerek o gece "adeta  bir lider gibi" hareket ettiği vurgulandı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında eski Hava Kuvvetleri  Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, sözde "Yurtta  Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen eski Ege  Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57.  Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup  Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal  Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim  Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ve eski Edremit 19. Motorlu  Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün de bulunduğu 137 sanık hakkında  verdiği 7 yıl 6 ay ila ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen mahkumiyet  kararının gerekçesini tamamladı.

Mahkeme tarafından hazırlanan bin 893 sayfalık kararda, 15 Temmuz günü  İzmir'deki askeri birliklerde cereyan eden olaylar, FETÖ'nün Türk Silahlı  Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması, örgütün orduya sızma yöntemi, sanıkların  savunmaları, aldıkları ceza ve bunun gerekçelerine yer verildi.

O gece yaşananlar anlatıldı

Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda o gece yaşanan  olayların da hatırlatıldığı gerekçeli kararda, 15 Temmuz 2016'da Bodrum'da  ailesinin yanında olan Okyar'ın, habercisi er Emre Ev, Asteğmen İdris Adam ve  Yüzbaşı Muhammet Okur ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmeleriyle verdiği emirle  darbe girişiminin başarısız olmasındaki rolü hatırlatıldı.

Gerekçeli kararda, Okyar'ın, tugaydaki tüm araçlar ve cephaneliğin  anahtarlarının toplatılıp, toprağın altına saklanarak muhafaza altına alınması  emrini verdiği ayrıca astsubay Yusuf Özgül, Uzman Çavuş İlyas Mapçı ve Emre  Ev'in, Okyar'dan aldığı emirle koğuşlarda yatan askerleri uyandırıp birlik dışına  çıkarılması görevinde bulunduğuna vurgu yapıldı.

Kararda, "Okyar'ın habercisi Ev'i tekrar arayarak 'Orada bulunanların  bir kalkışma içerisinde olduklarını, onların emirlerine kesinlikle uymamasını,  onlardan uzak durmasını, odasını kimseye açmamasını, makam katındaki silahlığı kilitlemesini, gerekirse karşı koymasını, silahını ve telsizini muhafaza altına  almasını' emretmiştir." beyanına dikkat çekilerek, Okyar'dan aldığı emirleri  yerine getiren er Ev'in "adeta bir lider gibi" hareket ettiği vurgulandı.

Mapçı'nın tugaydaki "kobra" diye tabir edilen ve kontakla çalışan 4  aracın kullanılmasını engellemek için anahtarları alınan diğer araçları, "kobra"ların önüne çektiğinin anlatıldığı kararda, Okyar'ın, "(Tugaydaki FETÖ  mensuplarını kastederek) İçeride hainlik var, kışlaya kimse sakın gitmesin, şu  anda kışlada bulunanlar da orayı terk etmediği mu?ddetçe bu hainliğin içinde  olacaklar." emri anımsatıldı.

Okyar'ın gece boyunca Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve  dönemin İzmir İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Koçyiğit'le sürekli irtibatta  olduğuna işaret edilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

  "Semih Okyar, asteğmen İdris Adam'ın kendisi ile irtibata geçmiş  olduğuna sevinerek, ona, darbe yapıldığını ve kurmay başkan yarbay Bülent  Eryılmaz'ın darbeci olduğunu ifade etmiştir. Okyar, silahlığı kilitlemesini,  oradan ayrılarak habercisi er Emre Ev'i bulmasını ve onun yanına gitmesini  istemiş, ayrıca da 'Yarbay Buülent ve onunla birlikte hareket edenlerden herhangi  biri size yaklaşır ise kafasına sıkın' şeklinde emir vermiştir."

Darbe karşıtı komutanlar ve er Ev'in koordinesinde ormanlık  araziden geçirilen 157 erin, tugayı çevreleyen tel örgüler kesilerek açılan çıkıştan kışla dışına çıkarılarak kum ocağına intikal ettirildiğine dikkat  çekilen kararda, eski yarbay Eryılmaz'ın "Askerleri birliğe geri getirin" emrine  rağmen, Okyar'ın "askerleri kesinlikle geri götürmemeleri" emrine uyularak  sabaha kadar erlerin, güvenli bir şekilde kum ocağında bekletildiğine dikkat  çekildi.

 Eryılmaz'ın saat 02.07'de aradığı Okyar'a hitaben "Sana emrediyorum,  suüratle buraya geleceksin, askerleri de buraya göndereceksin, uzmanların da  kışlaya gelmesi için telefon edeceksin." demesine rağmen Okyar'ın dik duruş  sergileyip darbe karşıtı emirler vererek, darbe girişiminde "etkin rol"  oynadığına kanaat getirilen Eryılmaz'ın emniyet mensuplarınca gözaltına  alınmasındaki rolünün altı çizildi.

Dava süreci

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu  280 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör  örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye  teşebbüs" suçlamaları yöneltilmişti.

Davanın 21 Mayıs 2018'deki duruşmasında 137 sanık hakkında karar  verilmiş, terör örgütü elebaşı Gülen'in önceden dosyasını ayıran mahkeme,  aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan  Hüseyin Demiraslan, sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de  "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı  Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral  Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski  Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı  Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral  Veyis Savaş ve eski Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet  Ünlü'nün de bulunduğu 104 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya  teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Sanıklardan 21'i "Cumhurbaşkanına suikaste yardım" suçundan 20 yıl,  31'i ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay ila 10 yıl 6 aya  kadar hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:27
  1. Ordu
  2. Manisa
  3. İzmir
  4. Bornova 2. Jandarma Komando Tugayı
  5. 15 temmuz darbe teşebbüsü
  6. FETÖ davası
  7. Er Emre Ev
  8. Darbecileri bir tek er alt etti

YORUM YAZ

  • ALLAHU EKBERALLAHU EKBER5 dk önce
    EŞHEDÜ ELLE İLEHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDÜHU VE RESÜLUHU. Bizler şehadet ederiz ki ALLAH'tan başka ilah yoktur, ALLAH'tan başka mabud(yani tapılacak) yoktur. Hamd ve kudret ancak ALLAH'a aittir. Yine şehadet ederiz ki Muhammed aleyhisselam(s.a.v.) ALLAH 'ın kulu ve resulüdür, üzerine düşen görevi hakkıyla yapmaya çalışmıştır. ALLAH ondan, diğer peygamberlerden ve iyilerimizden razı olsun, selatü selam olsun Amin.
  • şenay doğan şenay doğan 23 dk önce
    allah nihayetsiz kerem sahibidir allaha emanet olun

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı!
  1. Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı!
  2. Myanmar'daki bazı Facebook hesapları..
  3. Hollanda'da Türk kızı öldürüldü!
  4. Tasarımcı Şansım Adalı Morhipo.com'da
  5. Mansur Yavaş'tan Akşener açıklaması
  6. Kışlık yardım mağzaları açılıyor
  7. Hastanede dehşet! Sadece 45 dakika..
  8. AK Parti'de iki ilçeye atama
  9. Sacha Boutros İstanbul'da sahne alacak
  10. AB, tek kullanımlık plastik ürünleri..
  11. Takım “oyun”u ile yatırımı kaptılar
  12. Akciğer sertleşmesi
  13. Yerli sosyal medya sitesi Ahmetesor..
  14. Bilal Ekşi, THY uçağında doğuma..
  15. Samsun'da kuyumcudan hırsızlık iddiası
  16. CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçilerin..
  17. Aziz Yıldırım'ın "tehdit" davası
  18. IKBY'de "KYB'siz hükümet başarısız..
  19. Hudeyde'deki ateşkes "ihlal"..
  20. 2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi
Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz

Günün Karikatürü

19 Aralık 2019
EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi