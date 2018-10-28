Mahkemede olay çıkmıştı... Mustafa Destici’den açıklama geldi! “Net bir şekilde söylemek istiyorum...”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin Kahramanmaraş Adliyesi'nde görülen duruşmadaki gerginlikle ilgili, "Orada yaşananların bir kısmının tamamen bir provokasyon ve önceden tezgahlanmış, planlanmış bir provokasyon olduğunu, siyasi bir hedefi olduğunu çok açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum." dedi.

Destici, partisinin il başkanları, Alperen Ocakları üyeleri ile partililerin attığı sloganlar ve tekbirlerle parti genel merkezi önünde basın toplantısı düzenledi.

“Lider Muhsin Başkandır”

Partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla aynı helikopter kazasında ölenlere Allah'tan rahmet dileyen Destici, "Hareketimizin lideri Muhsin Başkandır, ben sadece bir emaneti taşıyorum, bu böyle bilinsin." diye konuştu.

Donarak şehit olan askerlerimiz

Tunceli'de donarak şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Destici, "Bu askerlerin donarak şehit olmasında hatası, ihmali, kusuru olanlar varsa mutlaka bunlar ortaya çıkarılacaktır. Biz de bu hususun hem Meclis'te hem de dışarıda takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

“Önceden tezgahlanmış, planlanmış bir provokasyon”

Destici, Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin Kahramanmaraş Adliyesi'nde 25 Ekim Perşembe günü görülen duruşmada yaşanan olayları hatırlatarak, şunları söyledi:

"Orada yaşananların bir kısmının tamamen bir provokasyon ve önceden tezgahlanmış, planlanmış bir provokasyon olduğunu, siyasi bir hedefi olduğunu çok açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum. Bunu bu kadar açık söylememin iki sebebi var. Bunlardan biri, mahkeme salonundaki görüntülerin kimler tarafından çekileceği, kimlerin ne yapacağı, kimler tarafından servis edileceği, kimler tarafından haberleştirileceği ve hangi internet sitelerinde ve haber kanallarında, gazetelerde yayınlanacağı hepsi önceden ayarlanmış ve planlanmıştır. Bir kere mahremimizi orada çekerek dışarıya servis etmek kahpeliktir. Kanında kahpe kanı taşımayan kimse bunu yapmaz."

“İçimize girmiş olan virüsleri söküp atacağız”

BBP'lilerin "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganları üzerine Destici, "Biz vurmayacağız. Bu hareket inşallah yoluna sizlerin desteği ve duasıyla devam edecek ama gereğini de yapacağız. İçimize girmiş olan virüsleri, kanser hücrelerini söküp atacağız. Bu işin arkasında kimlerin olduğunu, kimlerin tezgahladığını, kimleri nasıl tuzağa düşürdüğünün çok açık bir göstergesi var ki mahkeme salonunda, bu işi tezgahlayanlardan bir tanesinin arkadaşımıza söylediği cümle bunu gösteriyor. 'İki sene sonra devir değişecek, o burada olacak, buradakiler orada olacak.' Bunu söyleyenlerin, tezgahlayanların yaptığı bir süreci yaşadık ve içinden geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Partisine yönelik önemli bir operasyonla karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Destici, Muhsin Yazıcıoğlu davasına takipsizlik kararları verildiğinde tepki göstermeyenlerin ve mahkeme salonlarına gelmeyenlerin 25 Ekim'de mahkemeye geldiklerini vurguladı.

Destici, "Takipsizlik kararları verildiğinde, dosyanın üstü örtüldüğünde bu tepkiyi vermeyenler, bizim, sizlerin uğraşılarımızla hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda takipsizlik kararının kaldırılması hem ana dosyada takipsizlik kararının kaldırılması, soruşturmaların yeniden başlamasından sonra bunu yapıyorlarsa, o zaman bunlar demek ki bu dava dosyasının yeniden açılmasından rahatsız olanlardır." dedi.

Mustafa Destici, BBP'nin içinde "hırsı aklının önüne geçmiş" bir grubun bulunduğunu iddia ederek, şöyle konuştu:

"Hırsı aklının önüne geçmiş, BBP'de belli ki, dava adamı gözükerek, siyasi hırsları için bulunmuş, bunları elde edemeyince de ben yoksam, ben olmamışsam gerisi de olmasın anlayışı ile hareket edenlerdir. Bunları uyarıyorum. Bu davranışınızdan vazgeçin. Burada çizmeyi aşanlar, çizgiyi aşanlar hesap verecek."

Destici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, herkesin bayramını kutladı.