Mahkemede hakime saldıran avukat gözaltına alındı
Gündem

Mahkemede hakime saldıran avukat gözaltına alındı

Mahkemede hakime saldıran avukat gözaltına alındı

Küçükçekmece Adliyesi'nde polislerin yanında tartıştığı hakime saldırı girişiminde bulunan bir avukat herkesi şok etti. Masaları yumruklayıp hakime vurmaya kalkan Pekay Salmanoğlu adlı avukat, "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan gözaltına alındı.

Küçükçekmece Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi kaleminde ilgili mahkeme hakiminin bulunduğu sırada, mahkeme kalem personeline meslek ve kimlik bilgilerini açıklamayan bir kişi dosyanın esasıyla ilgili hakimle tartıştı. İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Pekay Salmanoğlu olduğu anlaşılan şahıs, kendisini uyaran mahkeme hakimine "Ne bu kibir, mahkeme kararının istinafta bozulması zoruna mı gitti?" diyerek bağırmaya başladı. Tartışmanın büyümemesi üzerine dışarı çıkması istenen avukat "Çıkmıyorum, polis mi çağıracaksın?" diyerek yazı işleri müdürünün masasını yumrukladı.

POLİSLERE RAĞMEN HAKİMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Adliyeden yapılan açıklamada, olay yerine çağrılan polis memurlarının müdahalesine rağmen Pekay Salmanoğlu'nun saldırgan tavırlarının devam ettiği kaydedilerek "Mahkeme hakimine saldırmaya çalıştığı esnada olay yerinde bulunan kişiler tarafından engellendiği, olayla ilgili mahkeme hakimi, yazı işleri müdürü ve zabıt katibi tarafından tutanak düzenlenmiş olup, mahkeme hakiminin şikayeti üzerine avukat Pekay Salmanoğlu hakkında üzerine atılı 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan derhal soruşturma başlatılmıştır. İlgili hakkında soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

