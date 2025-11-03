Mahkemede fren patladı! CHP’li şoförün yargılandığı davada şaka gibi savunma: Araç büyük olduğu için duramadı

CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt'un, polislerin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Gökhan Gülyurt katılmazken, müşteki polis memurları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra müşteki Okan Y'ye söz verdi.

Müşteki Okan Y, görevi sırasında CHP otobüsünün dur ihtarına uymadığının bildirildiğini dile getirerek, "Şikayetçiyim. Ben Yasemin başkomiserimle Baruthane Kavşağı'nda görevliydim. Araca 100 metre kala dur ihtarında bulundum ancak araç durmadı. Üzerimize sürdü." beyanında bulundu.

Olay günü bölge amiri olarak görevli olduğunu belirten Yasemin K. ise dur ihtarına uymayan araç anonsu aldığını, ardından bu istikamete geçtiğini anlattı. Aracın, polis memuru Okan Y'nin dur ihtarına uymadığını gördüğünü aktaran Yasemin K, daha ileri giderek kendisinin de ihtarda bulunduğunu ama aracın durmayarak yoluna devam ettiğini belirtti.

Müşteki Sare Y. de Hipodrom Caddesi'nde görevli olduğunu ifade ederek, şu beyanda bulundu:

"23 Nisan programıyla alakalı yollar tedbiren kapatılmıştı. Yolda trafik yoktu, otobüs bulunduğum yere geldi. Ben aracı durdurup, istikametini öğrenerek amirlerime bilgi verecektim. Dur işareti yaptım ama araç işarete uymadı. Beni fark etmesine rağmen üzerime sürdü. Ben yoldan çekildim. Sanığın bana fiziki teması olmadı ancak ikazıma uymadı."

Dur ihtarına uymayan araç anonsu aldığını anlatan Mehmet Ö, şikayetçi olduğunu, Ankara Adliyesi'nin D kapısında görevliyken otobüsü 150 metre öteden gördüğünü ve aracı durdurmaya çalıştığını ancak aracın üzerine sürerek yoluna devam ettiğini kaydetti.

Tanık olarak çağırılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da olay esnasında diğer milletvekilleriyle otobüste olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Partimizin 23 Nisan etkinliğine gidiyorduk. Polis bir noktada önümüze atladı. Araç büyük olduğu için duramadı, şoför de zor bir manevrayla kurtardı durumu. Aracın durması mümkün değildi. Biz de yoluna devam etmesini söyledik. Daha sonra Sıhhiye'de polisler önümüzü kesti. Araç durdu. Biz milletvekilleri olarak araçtan indik ve polis memurlarıyla konuşup yola devam ettik. Polis memurlarının üzerine kasten araç sürülmedi."

Beyanların ardından söz alan sanık avukatları, müşteki beyanlarına ilişkin yazılı beyanda bulunacaklarını ve müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

Müşteki avukatları da müvekkillerinin görevlerini yerine getirmeye çalışırken olayın meydana geldiğini, bu sebeple sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi.

Ara kararını veren mahkeme, sanık hakkındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı 23 Şubat 2026'ya erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu, Gökhan Gülyurt'un kullandığı 06 CHP 66 plakalı makam otobüsü 23 Nisan'da, Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi istikametine doğru seyir halindeyken müşteki polisler Sare Y. ve Okan A'nın otobüsün hangi yöne gideceğini öğrenmek amacıyla "dur" ikazında bulunarak aracı durdurmak istediği belirtildi.

İddianamede, Gökhan Gülyurt'un, aracı Sare Y. ve Okan A'nın üzerine sürdükten sonra Talatpaşa Bulvarı'ndan Altınsoy Caddesi'ne dönerek, Ankara Adliyesi istikametine doğru ilerlediği aktarıldı.

Adliye önünde görevli müşteki polis Mehmet Ö'nün elini kaldırarak ısrarla "dur" ihtarında bulunmasına rağmen aracın durmadığına işaret edilen iddianamede, Mehmet Ö'nün otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atladığı anlatıldı.

Gökhan Gülyurt idaresindeki otobüsün Atatürk Bulvarı'na doğru seyir halindeyken, müşteki polisler Yasemin K. ile Okan Y. tarafından bir kez daha durdurulmak istendiği ancak Gülyurt'un "dur" ikazına uymayarak aracı polislerin üzerine sürdüğü ve yoluna devam ettiği kaydedildi.

Gülyurt'un "silahtan sayılan otobüsü" müştekilerin üzerine sürmesinin cebir niteliğinde olduğu ve görevi yaptırmama için direnme suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu belirtilen iddianamede, sanığın zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.