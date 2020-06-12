Mahkeme sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganla ilgili kararını verdi

Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler'i ağır yaralayan zanlı Emrah D. hakkında nöbetçi savcılık tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.Bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmez'i yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Emrah D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Müracaat savcılığınca ifadesi alınan şüpheli Emrah D. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Emrah. D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Şişli Maçka Parkı'nda dün akşam 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistan olan Süleyman Dönmezler, Emrah D'nin kırık bira şişesiyle saldırması sonucu ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan Emrah D., Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.Şüphelinin "kasten yaralama" suçundan 5, "mala zarar verme" suçundan 1 ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 1 kaydının olduğu belirtilmişti.

"Elimde bulunan bira şişesiyle vurdum"

Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen ve alkollü olduğu belirlenen Emrah D.'nin çok sayıda suçtan sabıkalı olduğu belirlendi. Emrah D.'nin "Hiç tanımıyorum. Yanlarından geçerken bana küfür etti. Ben de elimde bulunan bira şişesini kırarak önce boğazına daha sonra da yüzüne ve kollarına doğru vurmaya başladım. Sonra da otobüse binerek annemin evine gittim" dediği öğrenildi.