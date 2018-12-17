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Mahkeme kararını verdi! Franco'nun mezarı taşınıyor

İspanya Yüksek Mahkemesi, 1936-1975 yılları arasında ülkeyi kan gölüne çeviren diktatör Francisco Franco'nun mezarının taşınmasına karar verdi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:09
Mahkeme kararını verdi! Franco'nun mezarı taşınıyor

İspanya'da sosyalist hükümetin 1936-1975'te ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemiklerinin anıt mezardan çıkartılması kararına mahkeme onay verdi.

Yüksek Mahkeme, diktatörFrancisco Franco'nun kemiklerinin Şehitler Vadisi'ndeki (Valle de los Caidos) anıt mezardan çıkartılması kararına ihtiyati tedbir uygulanması yönünde Franco'nun ailesinin yaptığı başvuruyu reddetti.

Azınlık hükümetiyle geçen haziran ayından bu yana ülkeyi yöneten Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), 8 Kasım'da Bakanlar Kurulu'nda diktatör Franco'nun kemiklerinin anıt mezardan çıkarılması kararını almış, meclis de buna onay vermişti.

İspanya resmi haber ajansı EFE, Başbakanlık kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, diktatör Franco'nun kemiklerinin anıt mezardan çıkarılmasının ocak ayı sonunda yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Diktatör Franco'nun kalıntılarının nereye taşınacağı henüz bilinmiyor

Başkent Madrid'in 60 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos'ta bulunan diktatör Franco ve faşist Falange partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarlarının yanında aynı zamanda İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybedenlerden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da bulunuyor.

Hükümet, bu mezarların da açılıp cesetlerin kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ailelerine teslim edilmesini planlıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:09
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