0553 313 94 23

Mahkeme cezayı kesti... Can Dündar, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Firari Can Dündar, 2014’te Cumhuriyet’ye karaladığı köşesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haklarına saldırdığı gerekçesiyle tazminat ödeyecek.

16 Ekim 2018 Salı 11:52
Mahkeme cezayı kesti... Can Dündar, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Bu günlerde Alman kucağından atıp tutan firari Can Dündar, Cumhuriyet gazetesinde 2014'te kaleme aldığı köşe yazıları ve yazı dizisiyle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödeyecek.

İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hatice Özay katıldı. Davalılar Can Dündar, dönemin Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Orhan Erinç ile Yenigün Haber Ajansı'nı da avukatları temsil etti.

Duruşmada söz alan Erdoğan'ın avukatı Özay, davanın kabul edilmesini istedi. Davalı vekilleri ise davanın reddini talep etti.

10 bin TL manevi tazminat

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, davalıları 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme, 10 bin lira manevi tazminatın 1 Temmuz 2014'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılardan alınarak davacıya verilmesine hükmederken, fazlaca tazminata ilişkin talebi reddetti.

Davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının sunduğu dava dilekçesinde, Can Dündar tarafından 1 ve 8 Temmuz 2014'te kaleme alınan iki köşe yazısı ile "Arkadaş'ın babası" üst başlığıyla 3 Ağustos 2014'te yayımlanmaya başlayan ve 6 gün devam eden yazı dizisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı anlatılarak, davalıların 50 bin lira manevi tazminat ödemesi istenmişti.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 11:52
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Can Dündar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adnan Oktar'ın villası tamamen yıkıldı
    1. Adnan Oktar'ın villası tamamen yıkıldı
    2. Cemal Kaşıkçı cinayetinin animasyonlu..
    3. Hukukçular ve STK’lar: Brunson..
    4. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    5. Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması:..
    6. Hakim savcı alımı son dakika Adalet..
    7. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    8. Başkent'teki traktör alarmına..
    9. Niğde'de PKK operasyonu! Propaganda..
    10. 29 Ekim ne zaman ve hangi güne denk..
    11. Ajan Brunson yeniden cezaevine mi..
    12. Mahkeme cezayı kesti... Can Dündar,..
    13. Dünyanın en yaşlı insanı: Uzun yaşam..
    14. Valilik duyurdu! Operasyon başlıyor
    15. İYİ Parti Kocaeli belediye başkan aday..
    16. Türkiye'de 5'inci kez görüldü! Hemen..
    17. Gaziantep ve Şanlıurfa'da toz bulutu..
    18. Sakarya'da ceza yiyen araç sürücüsü:..
    19. Kadro dışı kalan Volkan Demirel'e bir..
    20. Mustafa Kemal!.. Kitap deyip geçmeyin!..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?