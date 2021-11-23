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Yerel Mahkeme camide hırsızlık yapan şüphelileri serbest bıraktı
Yerel

Mahkeme camide hırsızlık yapan şüphelileri serbest bıraktı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 9 yazlık evden ve 2 camiden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişiden 1'i tutuklanırken diğeri serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 19:29:00 -
Mahkeme camide hırsızlık yapan şüphelileri serbest bıraktı

Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine yaptığı operasyonda 9 yazlık evden TV, plazma TV, bakır tabak, yiyecek ve 2 camiden de yardım parası ile bir araçtan yüklü miktarda para çalan M.A.G. ile E.Ç isimli şüphelileri yakaladı. Yakalanan şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan M.A.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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