Mahkeme bıraktı darbeciler kaçtı

MUSTAFA DURMAZ / İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin davanın 39. duruşmasına dün devam edildi. Haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında ilginç bir detay dikkat çekti. 30 Mart Cuma günü İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 30 Mart Cuma günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 sanığın firari olduğu belirtildi. Savcının itirazı üzerine İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklamaya yönelik haklarında yakalama kararı çıkarılan Samet Yazgaç ve Habibullah Şahin isimli 2 caninin 16 Nisan ve 30 Nisan’da yapılan duruşmalara da katılmadığı tespit edildi.

MERCEK ALTINA ALINDI

249 vatan evladının şehit düştüğü, milli kurum ve kuruluşların bombalandığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öldürülmeye çalışıldığı FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsüne katılan Samet Yazgaç ve Habibullah Şahin’in 24 gündür kaçak olduğu ve konuyla ilgili geniş bir inceleme başlatıldığı öğrenildi. İstihbarat birimleri tarafından FETÖ’cü kaçak hainlerin nereye gittiği, kimlerle temas kurduğu araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişiminin ardından "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak adı değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde darbe girişimine tepki gösteren ve sanıklara müdahale eden vatandaşların üzerine tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş edilmesi ve konuşlanan tankların birinden 4 kez top atışı yapılması sonucunda 2'si polis memuru, aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 32 sivil vatandaş olmak üzere şehit olan 34 kişi "maktul", 424 kişi ise "müşteki" olarak yer alıyor.

TESLİM OLMAMIŞLARDI

TSK'ye yuvalanan FETÖ mensubu sanıkların, darbe kalkışması esnasında İstanbul'daki stratejik öneme sahip kurum ve kuruluşları hedef aldıkları anlatılan iddianamede, yapılan toplantılarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü ele geçirerek, İstanbul trafiğinin kontrol altında tutulması görevinin Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı'na verildiği, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın da bu birliğe takviye olması yönünde karar alındığı belirtiliyor. İddianamede, köprüyü kontrol altına almak için Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı'ndan saat 21.23'te hareket eden sanıklardan oluşan askeri birliğin, 21.52'de ulaştıkları köprüde trafiği kapattığı, vatandaşların üzerine silah ve topla ateş ettiği, 8 saat 23 dakika sonra 06.15'te de teslim olduğu ifade ediliyor.

MÜEBBET İSTENİYOR

İddianamede, aralarında subayların da bulunduğu 30 rütbeli asker, 47 askeri öğrenci olmak üzere toplam 135'i tutuklu 143 sanığın, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ile "kasten öldürme" suçlarından 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor. Ayrıca bazı sanıkların ''silahla kasten yaralama'', "kasten öldürmeye teşebbüs'', ''mala zarar verme'' ve ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.