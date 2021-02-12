Mahir Ünal'ın 'bardak' sözü çarpıtıldı CHP'li Faik Öztrak yalanı sürdürdü!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hitler'in propaganda bakanı Joseph Goebbels'ın "Yeterince büyük bir yalanı söylerseniz ve bu yalanı tekrar ederseniz, insanlar sonunda inanmaya başlayacaktır." sözüne atıfta bulunurken konuşmasının devamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın çarpıtılan 'bardak' sözleriyle ilgili yalanı devam ettirerek kendiyle çelişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hitler’in Propaganda Bakanının 'yalanla' ilgili sözlerine atıfta bulundu

Yaptığı konuşmada Hitler’in Propaganda Bakanı Goebbels'ın “Yeterince büyük bir yalanı söylerseniz ve bu yalanı tekrar ederseniz, insanlar sonunda inanmaya başlayacaktır. Yalan, devletin muhalifleri bastırmak amacıyla, tüm güçlerini kullanması açısından hayati önem taşır. Doğruluk yalanın ölümcül düşmanıdır ve buna bağlı olarak, devletin en büyük düşmanı doğruluktur” sözlerini anımsatan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"Yalan, kendini devlet sanan popülist siyasetçilerin, en büyük sermayesidir. Gerçekler de yalanı doğru gibi anlatan popülist siyasetçilerin en büyük rakibidir."

Mahir Ünal'ın çarpıtılan sözlerini devam ettirdi

Ancak Öztrak bu cümlelerden hemen sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın çarpıtılan 'Bizden önce bardak yoktu' beyanını gündeme getirdi.

Yalanın popülist siyasetçilerin en büyük sermayesi olduğunu söyleyen Öztrak Ünal hakkında söylenen yalanı devam ettirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu ülkeyi idare edenler, '2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız', 'Ay'a gideceğiz', 'Bizden önce Türkiye’de bırakın bardağın içindeki suyu, bardak yoktu' diyecek kadar pervasızlar. Ama bu pervasızlığı, milletimiz görüyor. Yalanları not ediyor. Vakti geldiğinde de bu siyasi yalancıları, hak ettiği yere gönderecek."

Mahir Ünal ne demişti?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı televizyon programında şu şekilde konuşmuştu:

"Bu zamana kadar bardağın yüzde 70'ini doldurduk. Bizim derdimiz, kalan yüzde 30'unu da doldurmak. Eskiden bardak da yoktu. Biz bu yüzde 30'luk boşluğu da Allah'ın izniyle doldururuz. Sorun şu ki, karşımıza da bu yüzde 30'luk boşluğu ısrarla konuşanlar, iktidara geldiklerinde, (CHP'yi kastederek) bu bardağı doldururlar mı? Yerel yönetimlerde ne yaptıklarına bakıyorum.”

CHP'nin yerel yönetimlerini eleştirmek için verdiği bardak örneğini çarpıtan solak medya Ünal'ın sözlerini Türkiye'de AK Parti'den önce gerçek anlamda 'bardak' olmadığı şeklinde algı operasyonu yapmıştı.