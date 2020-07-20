Mahir Ünal'dan Netflix açıklaması

Yakın zamanda RTÜK denetimine giren Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddiaları gündemin ön sıralarına yer almıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddialar ile ilgili açıklama yaptı.

Mahir Ünal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Netflix Turkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü.Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum." ifadelerine değindi.