Mahir Ünal'dan Dezenformasyon Yasası açıklaması! 'Gerçek hayatta yasa dışı olan...'

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, üzerinde çalışılan Dezenformasyon Yasası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ünal, "AB'nin üzerinde anlaşma sağladığı Dijital Hizmetler Yasası'nı olduğu gibi kendi yasamıza aktaracağız. Nedir bunlar? AB Dijital Hizmetler Yasası, büyük teknoloji şirketlerinin kontrolsüz gücünü etkin bir şekilde frenlenmeyi amaçlıyor." dedi.

'Temel hakları daha iyi korumayı hedefliyorlar'

Avrupa Dijital Hizmetler Yasası'nın internette bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Mahir Ünal, "Bu yasanın içeriğine baktığımızda; gerçek hayatta yasa dışı olanın, internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınıyor. İnternet kullanıcılarının temel haklarını daha iyi korumayı hedefliyorlar." dedi.

Ünal, yasaya ilişkin gelinen son aşamayı şöyle anlattı:

Külliye'den taslak bize, Meclis'e geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu taslağı Sayın Devlet Bahçeli'ye verdi. Sayın Bahçeli de Sayın Erkan Akçay ve Feti Yıldız'ı görevlendirdiler. Salı günü bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda taslak üzerinde genel bir mutabakat sağlandı. Önümüzdeki günlerde bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. Ondan sonra biz de hızla bu düzenlemeyi TBMM'ye sunacağız.