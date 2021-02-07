Mahir Ünal bir çiftçi ile anısını paylaştı: 'Telefonunu verir misin? Bir bakayım'

Tv 5 canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Program Moderatörü AK Parti'li Ünal'a, "Bugün araştırdığımızda karşımıza yaklaşık 5 bin çiftçimizin tarımdan uzaklaştığı bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Tarımsal faaliyetlerde neden gerileme yaşıyoruz?" diye sordu. Cevabına, "Şimdi ben öncelikli olarak büyük fotoğrafa bakıyorum." ifadesi ile başlayan Ünal, 2018 yılında Kahramanmaraş'ın Bertiz bölgesinde bir çiftçi ile yaşadığı anısını paylaştı:

'Genç çiftçi, ayda 450 lira telefon taksiti ödüyordu'

"Seçim gezisindeydim. Kahramanmaraş'ın Bertiz bölgesinde yanıma bir delikanlı geldi. 'Bizi mahfettiniz, bizi öldürdünüz' diye serzenişte bulundu. Bu arada ben de 14 yaşıma kadar çiftçilik yapmış birisiyim. O gencin üzerinde beyaz bir gömlek vardı. Cebinde de bir telefon vardı. Dedim ki 'Telefonunu alabilir miyim?' Telefonu aldım. iPhone 6. 'Bunu kaça aldın?' dedim. 4 bin 500 lira demişti galibna. Kaç taksite aldığını sorduğumda 24 taksite aldığını söyledi. 'Bunun internet paketi var mı?' dedim. 'Var' dedi. Ayda kaç lira taksit ödediğini sordum. '450 lira' dedi. Yani o genç bulunduğu yerde ayda 450 lira taksit ödeyebiliyor. Bu aynı zamanda; kaynaklarımızı, finansmanımızı, üretim becerilerimizi kullanabilme kabiliyetimiz demek."

Yılda 2,5 trilyon dolar basan ABD de sorun yaşıyorsa...'

Ünal, pandemi ile birlikte dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, "Çiftçimizle ilgili sorun var mı? Tabii ki var. Esnafımızla ilgili özellikle son bir buçuk yılda sorun var mı? Tabii ki var. Eğer 2,5 trilyon dolar para basmasına rağmen Amerika da çok ciddi sorunlarla karşılaşıyorsa, AB 1 trilyon euroluk bir finansmanı varken çok ciddi sorunlar yaşıyorsa demekki dünya genelinde ciddi bir sorun var." ifadelerini kullandı.

'Bardağın hep boş kısmını konuşmayalım'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sözlerini şu çağrı ile tamamladı: "Ben hep şu örneği veriyorum. Diyorum ki 'Elimizde bir bardak var. AK Parti iktidarı 18 yılda bu bardağın yüzde 70'ini doldurdu. Yüzde 30'u ise boş. Şimdi bu bardağın yüzde 30'luk boşluğunu da konuşalım ama yüzde 70'lik doluluğunu da konuşalım. Çünkü bir dönem bu ülkede bardak yoktu."