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"Mahir Eller" projesiyle hedef üç bin kişiye istihdam

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 15 milyon avro bütçeye sahip 12 ili kapsayan "Mahir Eller" projesi ile 3 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor- İSO Genel Sekreteri Haktan Akın:- "Üç bin kişiye istihdam sağlanması hedeflenen projede yaklaşık bin firmanın 'gönüllü işveren' olması hedefleniyor. İşverenlerin istihdam ettikleri kişilerin brüt maaşlarının yüzde 10’u ve SGK primleri en fazla 6 ay olmak üzere proje bütçesinden karşılanacak"

22 Ocak 2019 Salı 13:06
"Mahir Eller" projesiyle hedef üç bin kişiye istihdam

İSTANBUL (AA) - Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 15 milyon avro bütçeye sahip 12 ili kapsayan "Mahir Eller" projesi ile 3 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğinde İstanbul'da yürütülen projenin detayları, TOBB Hizmet Binası'nda duyuruldu.

Hem Türk vatandaşlarının hem de Suriyelilerin mesleki yeterlilik belgesi alarak ülke ekonomisine entegrasyonlarının ve istihdamın artırılması hedeflenen projenin, 30 bin kişiye ulaşılması ve bu kişilerin beceri haritası çıkartılıp mesleki yetkinlikleri belirlenerek 3 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 15 milyon avro bütçeye sahip proje, iki yıl boyunca, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa’da sürecek.


- "İstanbul, Suriyelilere en çok çalışma izni veren il oldu"


Programda konuşan İSO Genel Sekreteri Haktan Akın, Türkiye’de yaşayan geçici koruma altındaki 3,6 milyon Suriyelinin yaklaşık 558 bin kadarının İstanbul sınırları içinde yaşadığını belirterek, "Üç bin kişiye istihdam sağlanması hedeflenen projede yaklaşık bin firmanın 'gönüllü işveren' olması hedefleniyor. İşverenlerin istihdam ettikleri kişilerin brüt maaşlarının yüzde 10’u ve SGK primleri en fazla 6 ay olmak üzere proje bütçesinden karşılanacak." diye konuştu.

Akın, şunları kaydetti:

"Ocak 2016 ile Eylül 2018 tarihleri arasında çalışma izni başvurusunda bulunan 41 bin 343 Suriyeliden, 27 bin 930’una çalışma izni verildiği biliniyor. İstanbul; 7 bin 857 başvuruyla Suriyelilere en çok çalışma izninin verildiği il durumunda. Çalışma çağında bulunan yaklaşık 2 milyon geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı ile karşılaştırıldığında çalışma izni alarak iş piyasasına dahil olan kişi sayısının oldukça az olduğu görülüyor. İSO olarak sanayicilere aradıkları nitelikli elemanların yetişmesine katkı sağlamak adına bugüne kadar birçok iş birlikleri kurduk, şimdi de 'Mahir Eller' projesi ile bu tür faaliyetlere katkı sunmaya devam ediyoruz."

TEPAV Direktörü Sibel Güven de Türkiye ve İstanbul’un iş gücü piyasasına değinerek, geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik verileri paylaştı.

Yeni bir büyüme hikayesi ihtiyacının iyice belirginleştiğini vurgulayan Güven, "İç göçün sağladığı verimlilik artışını artık tükettik. Türkiye’nin dünyaya ayak uydurması için yüksek teknolojili ihracat, kayıt dışılık ile mücadele, kadın iş gücünün artırılması, iş gücü becerilerinin tanımlanması gibi yeni stratejilere ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:06
  1. "Mahir Eller"
  2. İSO
  3. TOBB

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