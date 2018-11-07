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Mahinur Özdemir: Avrupa, başörtülü kadın haklarında sıfır

Belçika ve Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili olarak tarihe geçen Mahinur Özdemir, Avrupa’nın başörtülü kadın hakları konusunda sıfır olduklarını vurguladı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 12:25

Belçika ve Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili olarak tarihe geçen ve 2015’te 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanımadığı için partisinden ihraç edilen Brüksel Bölgesel Parlamentosu Bağımsız Milletvekili Mahinur Özdemir, insan ve kadın haklarından bahseden Avrupa’nın başörtülü kadın hakları konusunda sıfır olduklarını vurguladı. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfında “Dindar ve Muhafazakar Müslümanların Avrupa Siyasetinde Temsil Sorunu” paneli düzenlendi.

Partisinden ihraç edilmişti

Başörtüsü taktığı için kendi kimliği ve çalışmalarının görmezden gelinerek sadece başörtüsü üzerinden siyaset yapılmaya başladığını anlatan Özdemir, en sonunda da 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanımadığı için partisinden ihraç edildiğini anımsattı. “Güçlü bir siyasi temsilin yanında güçlü bir sivil toplum ve medya da olması gerek” diyen Özdemir, “Bunlar sayesinde halkı bilinçlendirmek, mücadeleye devam etmek lazım. Sivil toplumu da etki tepkiyi de güçlendirmeli. Bakıyorsunuz ki insan haklarından, kadın haklarından bahsediyorlar ama konu başörtülü kadın hakları olunca maalesef sıfırlar” diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 12:25
  1. Ermeni iddiaları
  2. 1915 olayları
  3. Brüksel Bölgesel Parlamentosu Bağımsız Milletvekili Mahinur Özdemir
  4. Mahinur Özdemir
  5. insan ve kadın hakları
  6. başörtülü kadın hakları
  7. Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı

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