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Ekonomi Maher Holding üç şirketiyle birlikte İstanbul Diş hekimleri Odası İstanbul Buluşması’nda
Ekonomi

Maher Holding üç şirketiyle birlikte İstanbul Diş hekimleri Odası İstanbul Buluşması’nda

Yeniakit Publisher
2024-04-08 18:00:00 -
Maher Holding üç şirketiyle birlikte İstanbul Diş hekimleri Odası İstanbul Buluşması’nda

Quick Sigorta, Quick Finans ve Qcar 22 Mart Cuma ve 23 Mart Cumartesi günlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve İstanbul Dişhekimleri Odası organizasyonuyla gerçekleşen İstanbul Buluşması’nda yerini aldı. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ise “Etkinlik, oluşturduğumuz finansal ekosistemin aktarımı açısından ve finansal sigortaların tanıtımı kapsamında son derece faydalı oldu” diye konuştu.

Quick Sigorta, Quick Finans ve Qcar ekipleri İstanbul Dişhekimleri Odası’nın organizasyonuyla bu yıl ikincisi düzenlenen “İstanbul Buluşması”na katıldı. İstanbul Dişhekimleri Odası üyelerinin ücretsiz katıldığı, 22 Mart Cuma ve 23 Mart Cumartesi İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen organizasyona standıyla dahil olan Quick Finans ve Quick Sigorta, katılımcılara oluşturdukları finansal sigorta ekosistemini ve finansal sigorta ürünlerini birebir aktarma imkanı bulurken, geçtiğimiz yıl faaliyetlerine başlayan Qcar da hizmetlerini tanıtma şansı elde etti. Katılımcılardan gelen soruların da yanıtlandığı stantlarda; hizmet ya da ürünlere dair güncel bilgiler, yeni uygulama ya da dijital gelişmeler de paylaşıldı.

İstanbul Dişhekimleri Odası üyelerine ilaveten çok sayıda değerli bilim insanının konferans, panel ve kurslar aracılığıyla katkı sağladığı organizasyona katılım hayli yüksek oldu. Beyazıt Salonu, Emirgan Salonu ve Beylerbeyi Salonunda devam eden Bilimsel Program ile Maçka ve Hamidiye Salonlarında devam eden kurslara kayıtlı olarak 3 binin üzerinde dişhekimi etkinliğe ilgi gösterdi. Ziyaretçi hedefi ile beraber toplamda 10 bin diş hekiminin organizasyona katılım sağladığı tahmin ediliyor.

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ: “Finans alanında dönüşüme imza atıyoruz”

Geniş katılımlı etkinlikle ilgili konuşan Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ şunları söyledi:
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“Diş hekimlerimizin muayenehane açarken, özellikle yüksek teknoloji ürünlerinin önemli düzeyde finansman ihtiyacına karşın, finansmana erişimin zorlaştığı bir dönemde İstanbul Diş Hekimleri Odası’nın düzenlediği bu Kongrede yeni bir anlayış ve yaklaşımları içeren finansman çözümlerimizi sunma fırsatı bulduk. Özellikle genç diş hekimlerimizin meslek yaşamına yeni başlarken, muayenehane açarken ciddi ölçüde finansmana ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Yeni nesil finansman şirketi vizyonumuz ve kapsayıcı finansman yaklaşımlarımızla genç diş hekimlerinin finansman ihtiyaçlarını yenilikçi ve bütünleşik finansman çözümlerimizle kesintisiz şekilde karşılamayı hedeflemekteyiz. Diş hekimlerimizin ihtiyaç duyduğu kredi çözümlerimize, risklerden korunma ve risk yönetiminde kullanılan bir finansal araç olan sigorta boyutunu katarak ürünlerimizi sunuyoruz. Değerli bilim insanlarıyla buluşup vizyonumuzu ve sigorta ile bütünleşik finansman çözümlerimizi aktarabildiğimiz için mutluyuz.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar: “Finansal sigortalara yönelim var”

Sağlık dünyası açısından son derece kapsamlı ve faydalı bulduğu bu önemli etkinliğin finansal sigortaların tanıtımı kapsamında da yararlı olduğunu kaydeden Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ise dünyadaki finansal sigortalara yönelime dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Sigorta sektörü dünyada yaygın ve dominant durumda. Biz de Türkiye’de sigorta sektörünün ürünleriyle oyunda yer almasını sağlamaya çalışıyoruz. Kasko ve trafik arasında sıkışan sektörün, finansal sigortalar ile önünün açılmasını, acentelere de yeni alanlar yaratılmasını önemsiyoruz. Bankacılığın merkeze çekildiği, şubelerin kapanmaya başladığı, dijital bankacılığın yaygınlaştığı dönemlerde bizim Türkiye’nin il ve ilçelerine dağılmış 6 bin civarında acentemiz, 17 binden fazla finansal aracımız var. Bu finansal aracıların bir anlamda sigorta markete dönüşmesi için neler yapabiliriz üzerine çalışıyoruz. Burada da finansal alanda sigorta, finans, ödeme sistemlerini dahil ederek oluşturduğumuz ekosistemi aktardık; ürünlerimizi paylaştık. Etkinlik, oluşturduğumuz finansal ekosistemin aktarımı açısından ve finansal sigortaların tanıtımı kapsamında son derece faydalı oldu.”

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