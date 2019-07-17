MAHAYKO’dan kamu spotu

Marmaris Hayvanları Koruma Derneği (MAHAYKO)tarafından, hayvan sahiplerinin ve sahiplenmeyi düşünenlerin bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan kamu spotları düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

MAHAYKO tarafından hazırlatılan kamu spotlarıgerçekleştirilen gösterimle tanıtıldı. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen etkinliğe dernek üyeleri ve hayvanseverler katıldı. Dernek Başkanı Özlem Pınar Onur hayvan sahiplerinin ve sahiplenmeyi düşünenlerin bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan kamu spotlarıyla ilgili bilgi verdi. Hem hayvan hem de toplum sağlığı ve güvenliği için yaptıkları çalışmanın devamının geleceğini kaydeden Onur şunları söyledi, “Dernek olarak bazı kamu spotları hazırladık. Kamu spotlarının birisi hayvanların tasmalı dolaştırılması ile ilgili bir diğeriyse hayvan pisliklerinin toplanması ile ilgili. Bizlerde ne yazık ki bu bilinç eksik. Bu nedenle amacımız toplumu bilinçlendirmek. Hayvan sahiplerinin kendi sorumluluklarını bilmelerini sağlamak, eğer hayvan sahiplenmek istiyorsa da bu sorumlulukların farkında olarak sahiplenme yapması. Çünkü hem toplum sağlığı ve güvenliği için hem de hayvan sağlığı ve güvenliği için bu bilinçlenmenin olması çok önemli” dedi.

Hayvanseverlerin desteğiyle Burunucu Macera Parkı’nda çekilen kamu spotları, Derneğin sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya başladı.